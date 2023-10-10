Мав бути сюрприз. Тоня Матвієнко розчулила піснею для покійної мами на 76-річчя — відео

В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз мамі на день народження. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту «Сік землі» для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи та зателефонувати батькам і сказати їм «дякую!».