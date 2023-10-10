Мав бути сюрприз. Тоня Матвієнко розчулила піснею для покійної мами на 76-річчя — відео

Українська співачка Тоня Матвієнко презентувала трек-посвяту, що мав стати подарунком її матері Ніні Матвієнко, яка померла 8 жовтня.
Тоня Матвієнко присвятила пісню покійній мамі
Донька Ніни Матвієнко презентувала композицію, яку хотіла подарувати матері на день народження. Однак тепер це пісня-посвята.
Померла легендарна співачка Ніна Матвієнко
8 жовтня померла народна артистка України Ніна Матвієнко. Її серце зупинилося за два дні до її 76-річчя.
Прощання з артисткою відбудеться 11 жовтня в Національній філармонії з 11:00-13:00.
Поховання відбудеться на Звіринецькому кладовищі у Києві, вулиця Верхня 21 о 14.30.
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