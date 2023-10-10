Мав бути сюрприз. Тоня Матвієнко розчулила піснею для покійної мами на 76-річчя — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Мав бути сюрприз. Тоня Матвієнко розчулила піснею для покійної мами на 76-річчя — відео

Ніна та Тоня Матвієнко
Джерело:  YouTube

Українська співачка Тоня Матвієнко презентувала трек-посвяту, що мав стати подарунком її матері Ніні Матвієнко, яка померла 8 жовтня.

Тоня Матвієнко присвятила пісню покійній мамі

Донька Ніни Матвієнко презентувала композицію, яку хотіла подарувати матері на день народження. Однак тепер це пісня-посвята.

В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз мамі на день народження. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту «Сік землі» для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи та зателефонувати батькам і сказати їм «дякую!».

Дякую за безсонні ночі, дякую за виховання та турботу, за мотивацію та підтримку у всьому… Я обов'язково продовжу мамину традицію популяризувати українські пісні у світі. Робити добро! Шануйте одне одного та своє коріння. Дякую, мамо! - написала Тоня Матвієнко.

Померла легендарна співачка Ніна Матвієнко

8 жовтня померла народна артистка України Ніна Матвієнко. Її серце зупинилося за два дні до її 76-річчя.

Прощання з артисткою відбудеться 11 жовтня в Національній філармонії з 11:00-13:00.

Поховання відбудеться на Звіринецькому кладовищі у Києві, вулиця Верхня 21 о 14.30.

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