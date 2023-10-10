Должен был быть сюрпризом. Тоня Матвиенко растрогала песней для покойной мамы на 76-летие — видео
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Шоу-бизнес
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Должен был быть сюрпризом. Тоня Матвиенко растрогала песней для покойной мамы на 76-летие — видео

Нина и Тоня Матвиенко
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Источник:  YouTube

Украинская певица Тоня Матвиенко презентовала трек-посвящение, который должен был стать подарком ее матери Нине Матвиенко, которая умерла 8 октября.

Тоня Матвиенко посвятила песню покойной маме

Дочь Нины Матвиенко представила композицию, которую хотела подарить матери на день рождения. Однако теперь это песня-посвящение.

В эту песню я вложила много души, тепла, любви. Это был хороший сюрприз маме на день рождения. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов. Выпуская песню-посвящение «Сок земли» для мамы сегодня, я хочу призвать вас отложить все дела и позвонить по телефону родителям и сказать им «спасибо!».

Спасибо за бессонные ночи, спасибо за воспитание и заботу, за мотивацию и поддержку во всем… Я обязательно продолжу мамину традицию популяризировать украинские песни в мире. Делать добро! Почитайте друг друга и свои корни. Спасибо, мама! – написала Тоня Матвиенко.

Умерла легендарная певица Нина Матвиенко

8 октября скончалась народная артистка Украины Нина Матвиенко. Ее сердце остановилось за два дня до ее 76-летия.

Прощание с артисткой состоится 11 октября в Национальной филармонии с 11.00-13.00.

Похороны пройдут на Зверинецком кладбище в Киеве, улица Верхняя 21 в 14.30.

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