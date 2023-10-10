Должен был быть сюрпризом. Тоня Матвиенко растрогала песней для покойной мамы на 76-летие — видео

Украинская певица Тоня Матвиенко презентовала трек-посвящение, который должен был стать подарком ее матери Нине Матвиенко, которая умерла 8 октября.
Тоня Матвиенко посвятила песню покойной маме
Дочь Нины Матвиенко представила композицию, которую хотела подарить матери на день рождения. Однако теперь это песня-посвящение.
Умерла легендарная певица Нина Матвиенко
8 октября скончалась народная артистка Украины Нина Матвиенко. Ее сердце остановилось за два дня до ее 76-летия.
Прощание с артисткой состоится 11 октября в Национальной филармонии с 11.00-13.00.
Похороны пройдут на Зверинецком кладбище в Киеве, улица Верхняя 21 в 14.30.
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