Должен был быть сюрпризом. Тоня Матвиенко растрогала песней для покойной мамы на 76-летие — видео

В эту песню я вложила много души, тепла, любви. Это был хороший сюрприз маме на день рождения. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов. Выпуская песню-посвящение «Сок земли» для мамы сегодня, я хочу призвать вас отложить все дела и позвонить по телефону родителям и сказать им «спасибо!».