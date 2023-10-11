Квітка-душа. В Киеве попрощались с культовой певицей Ниной Матвиенко — фото, видео

В Киеве провели в последний путь народную артистку Украины Нину Матвиенко. На церемонию прощания собралось несколько тысяч человек.

В Киеве простились с Ниной Матвиенко

11 октября в помещении Национальной филармонии в Киеве состоялось прощание с народной артисткой Украины, душой украинской песни – Ниной Митрофановной Матвиенко. Певица скончалась 8 октября в возрасте 75 лет. Очередь почитателей таланта легендарной исполнительницы растянулась на сотни метров.

На месте были замечены звездные коллеги покойной звезды – фронтмен группы "Скай" Олег Собчук, Дмитрий Монатик, певец Амадор Лопес и другие. Также на прощании присутствует дочь исполнительницы, певица Тоня Матвиенко.

Похоронят любимицу миллионов зрителей и слушателей на Зверинецком кладбище.

Игорь Курилов, и. о. председателя хора им. Г. Веревки почтил память звезды, назвав ее "добрым и хорошим" человеком с собственным почерком в музыке.

Над белоснежным гробом Матвиенко спели участники хора им. Г. Веревки. В зале собрались СМИ и близкие звезды.

К Нине Матвиенко по очереди подходили фанаты и знакомые, которые со слезами на глазах прощаются со знаменитостью. У гроба соболезнования принимают Тоня Матвиенко и ее муж Арсен Мирзоян.

Попрощаться с народной артисткой Украины и выразить свои искренние слова соболезнования ее родным пришел мэр Киева Виталий Кличко. Позже прибыл председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а и. о. министра культуры Ростислав Карандаев зачитал слова прощания от президента Украины Владимира Зеленского.

Приятными словами Нину Митрофановну вспомнил исполнитель Фагот. Смерть звезды он назвал трагедией, а также припомнил, как артистка любила экспериментировать и всегда несла позитив.

Она так серьезна всегда была, безапелляционна даже, но постоянно были бесы в глазках и намек на улыбку, – сказал исполнитель. Поделиться

На церемонии также заметили Павла Зиброва, Влада Дарвина, актеров Анатолия Гнатюка, Алексея Тритенко, Ромама Недзельского, Олега Скрипку, Виктора Павлика, Аурику Ротару, Сергея Пермана, Юрия Рыбчинского и Светлану Белоножко.

Через три часа прощания людей в филармонии не стало меньше. Украинцы продолжали занимать очередь, чтобы последний раз увидеть любимую певицу.

Хотя не обошлось и без скандала. На похоронах Нины Матвиенко заметили предателей из дуэта "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

t.me/muzvar

Ранее они поддерживали тезисы кремлевской пропаганды и снимались по российскому каналу, а также неоднократно посещали оккупированный Крым. А в 2019 году "Кролики" попали в базу "Миротворец".

Нина Матвиенко: внезапная смерть звезды

На утро 8 октября нет никакой информации о том, что могло стать причиной смерти звезды.

Стоит отметить, что известная певица не дожила всего два дня до своего 76-летия.

Тоня Матвиенко сообщила поклонникам о смерти мамы на своей Фейстук-странице. Звезда не поведала деталей.

Она только опубликовала улыбающееся фото артистки.