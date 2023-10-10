“Я ніби відчувала”. Могилевська зробила неочікувану заяву про Ніну Матвієнко
Категорія
Культура
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“Я ніби відчувала”. Могилевська зробила неочікувану заяву про Ніну Матвієнко

Могілевська і Матвієнко

Співачка Наталія Могилевська з болем відреагувала на смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.

Могилевська зробила неочікувану заяву про Ніну Матвієнко

У соцмережі Могилевська поділилася спільними останніми кадрами з Ніною Митрофанівною. На світлинах артистки обіймаються і усміхаються.

Співачка зазначила, що Матвієнко була для її родини близькою людиною. Ніна Митрофанівна завжди з повагою згадувала діда Могилевської, який в радянські часи навчав її української мови в університеті ім. Т. Шевченка.

Також Могилевська зізналася, що під час їхньої зустрічі з Ніною Митрофанівною просила артистку, аби вона звернулася до лікарів:

Це наші останні фото. Я ніби відчувала, що наближається щось серйозне. Запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилась. Я хочу подякувати вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності ви могли подарувати Україні таке красиве та ніжне обличчя через ваші пісні. Легенда української сцени! Завжди жива, завжди прекрасна! – написала Могилевська.

Померла легендарна співачка Ніна Матвієнко

8 жовтня померла народна артистка України Ніна Матвієнко. Її серце зупинилося за два дні до її 76-річчя.

Прощання з артисткою відбудеться 11 жовтня в Національній філармонії з 11:00-13:00.

Поховання відбудеться на Звіринецькому кладовищі у Києві, вулиця Верхня 21 о 14.30.

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