“Я ніби відчувала”. Могилевська зробила неочікувану заяву про Ніну Матвієнко

Співачка Наталія Могилевська з болем відреагувала на смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.
Могилевська зробила неочікувану заяву про Ніну Матвієнко
У соцмережі Могилевська поділилася спільними останніми кадрами з Ніною Митрофанівною. На світлинах артистки обіймаються і усміхаються.
Співачка зазначила, що Матвієнко була для її родини близькою людиною. Ніна Митрофанівна завжди з повагою згадувала діда Могилевської, який в радянські часи навчав її української мови в університеті ім. Т. Шевченка.
Також Могилевська зізналася, що під час їхньої зустрічі з Ніною Митрофанівною просила артистку, аби вона звернулася до лікарів:
Померла легендарна співачка Ніна Матвієнко
8 жовтня померла народна артистка України Ніна Матвієнко. Її серце зупинилося за два дні до її 76-річчя.
Прощання з артисткою відбудеться 11 жовтня в Національній філармонії з 11:00-13:00.
Поховання відбудеться на Звіринецькому кладовищі у Києві, вулиця Верхня 21 о 14.30.
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