"Я будто чувствовала". Могилевская сделала неожиданное заявление о Нине Матвиенко

Певица Наталья Могилевская с болью отреагировала на смерть Народной артистки Украины Нины Матвиенко.
Могилевская сделала неожиданное заявление о Нине Матвиенко
В соцсети Могилевская поделилась общими последними кадрами с Ниной Митрофановной. На фотографиях артистки обнимаются и улыбаются.
Певица отметила, что Матвиенко была для ее семьи близким человеком. Нина Митрофановна всегда с уважением вспоминала деда Могилевской, который в советское время обучал его украинскому языку в университете им. Т. Шевченко.
Также Могилевская призналась, что во время их встречи с Ниной Митрофановной просила артистку, чтобы она обратилась к врачам:
Умерла легендарная певица Нина Матвиенко
8 октября скончалась народная артистка Украины Нина Матвиенко. Ее сердце остановилось за два дня до ее 76-летия.
Прощание с артисткой состоится 11 октября в Национальной филармонии с 11.00-13.00.
Похороны пройдут на Зверинецком кладбище в Киеве, улица Верхняя 21 в 14.30.
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