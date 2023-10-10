"Я будто чувствовала". Могилевская сделала неожиданное заявление о Нине Матвиенко

Могилевская сделала неожиданное заявление о Нине Матвиенко

В соцсети Могилевская поделилась общими последними кадрами с Ниной Митрофановной. На фотографиях артистки обнимаются и улыбаются.

Певица отметила, что Матвиенко была для ее семьи близким человеком. Нина Митрофановна всегда с уважением вспоминала деда Могилевской, который в советское время обучал его украинскому языку в университете им. Т. Шевченко.

Также Могилевская призналась, что во время их встречи с Ниной Митрофановной просила артистку, чтобы она обратилась к врачам:

Это наши последние фото. Я будто чувствовала, что приближается что-то серьезное. Предложила помощь врачей, но Нина Митрофановна отказалась. Я хочу поблагодарить вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни. Легенда украинской сцены! Всегда жива, всегда прекрасна! – написала Могилевская. Поделиться

Умерла легендарная певица Нина Матвиенко

8 октября скончалась народная артистка Украины Нина Матвиенко. Ее сердце остановилось за два дня до ее 76-летия.

Прощание с артисткой состоится 11 октября в Национальной филармонии с 11.00-13.00.

Похороны пройдут на Зверинецком кладбище в Киеве, улица Верхняя 21 в 14.30.