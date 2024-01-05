Нина Матвиенко перед смертью записала обращение к украинцам — видео
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Культура
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Нина Матвиенко перед смертью записала обращение к украинцам — видео

Нина Матвиенко
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Источник:  online.ua

Дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, Тоня, решила впервые обнародовать последнее аудиосообщение, которое ей отправила мама накануне смерти.

Последнее сообщение от Нины Матвиенко: о чем говорила певица

Нина Митрофановна откровенно рассказала о том, что очень любит жизнь и не хочет ее отпускать.

Кроме того, певица сожалела, что часто игнорировали проблемы со своим здоровьем.

Любила жизнь, но сама не успела нажиться. Пока зарабатывала, пока бегала, не заметила, когда она так быстро закончилась. Надо было каждый год ходить проверяться. Но ведь ничего не болело, зачем? – размышляла в последнем сообщении Народная артистка Украины.

Не забыла также Нина Матвиенко вспомнить об Украине: она призвала весь народ молиться за родину и ее сохранение.

Молитесь об Украине. Она достойна этой молитвы. Я впервые почувствовала, что я – ее ребенок. Извини. Если бы могла, прижала бы к сердцу всю. Там столько цветов для нее внутри, столько нежности и боли. Каждый день с ней говорила, просила поносить меня подольше, – отметила певица.

Почему ушла из жизни Нина Матвиенко

По словам Тони Матвиенко, ее мать болела онкологией в течение четырех лет.

Однако об этом стало известно только в начале августа 2023 года.

Затем состояние здоровья артистки начало стремительно ухудшаться, поэтому ее забрали в больницу. Именно там Нина Матвиенко впервые узнала о своем страшном диагнозе.

В октябре прошлого года легендарная украинская певица ушла из жизни. Ей было 75 лет.

Эта новость шокировала многих украинцев, любивших творчество легендарной артистки.

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