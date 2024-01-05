Нина Матвиенко перед смертью записала обращение к украинцам — видео

Дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, Тоня, решила впервые обнародовать последнее аудиосообщение, которое ей отправила мама накануне смерти.
Последнее сообщение от Нины Матвиенко: о чем говорила певица
Нина Митрофановна откровенно рассказала о том, что очень любит жизнь и не хочет ее отпускать.
Кроме того, певица сожалела, что часто игнорировали проблемы со своим здоровьем.
Не забыла также Нина Матвиенко вспомнить об Украине: она призвала весь народ молиться за родину и ее сохранение.
Почему ушла из жизни Нина Матвиенко
По словам Тони Матвиенко, ее мать болела онкологией в течение четырех лет.
Однако об этом стало известно только в начале августа 2023 года.
Затем состояние здоровья артистки начало стремительно ухудшаться, поэтому ее забрали в больницу. Именно там Нина Матвиенко впервые узнала о своем страшном диагнозе.
В октябре прошлого года легендарная украинская певица ушла из жизни. Ей было 75 лет.
Эта новость шокировала многих украинцев, любивших творчество легендарной артистки.
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