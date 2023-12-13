Дочь Нины Матвиенко впервые назвала причину ее смерти и обратилась ко всем украинцам

Смерть народной артистки Украины Нины Матвиенко стала шоком для многих украинцев. Ее дочь Тоня наконец-то решилась рассказать, что же произошло с легендарной певицей и актрисой.
Почему умерла Нина Матвиенко — откровенный рассказ ее дочери Тони
По словам Тони Матвиенко, Нина Митрофановна узнала о реальном состоянии своего здоровья только в начале августа. Речь идет о болезни, которая поедала организм звезды в течение четырех последних лет.
Дочь певицы также отмечает, что артистка очень боялась умереть от этой болезни, однако о каком недуге идет речь - не уточняет.
Кроме того, сообщается, что 8 августа у Нины Матвиенко резко ухудшилось состояние здоровья, после чего ее увезли в больницу на скорой.
По словам дочери артистки, семья звезды сделала все возможное, чтобы она никогда не чувствовала себя одиноко.
Каждый день с ней были самые близкие люди. Однако это не спасло Нину Митрофановну от смерти – как известно, это произошло 8 октября 2023 года.
Тоня Матвиенко обратилась ко всем украинцам с предупреждением
Дочь Нины Митрофановны призвала всех ежегодно проходить комплексное медицинское обследование.
Она обращает внимание на то, что выявление болезней на начальных стадиях и своевременное лечение могут значительно продлить жизнь.
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