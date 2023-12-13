Дочь Нины Матвиенко впервые назвала причину ее смерти и обратилась ко всем украинцам
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Дочь Нины Матвиенко впервые назвала причину ее смерти и обратилась ко всем украинцам

Нина Матвиенко
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Источник:  Viva!

Смерть народной артистки Украины Нины Матвиенко стала шоком для многих украинцев. Ее дочь Тоня наконец-то решилась рассказать, что же произошло с легендарной певицей и актрисой.

Почему умерла Нина Матвиенко — откровенный рассказ ее дочери Тони

По словам Тони Матвиенко, Нина Митрофановна узнала о реальном состоянии своего здоровья только в начале августа. Речь идет о болезни, которая поедала организм звезды в течение четырех последних лет.

Дочь певицы также отмечает, что артистка очень боялась умереть от этой болезни, однако о каком недуге идет речь - не уточняет.

Кроме того, сообщается, что 8 августа у Нины Матвиенко резко ухудшилось состояние здоровья, после чего ее увезли в больницу на скорой.

8 августа в какой-то момент она стала плохо себя чувствовать – очень живот болел – и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком, как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам – и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти 4 года была болезнь. Для нее это был тоже шок. Она боялась умереть от этой болезни, – вспоминает Тоня Матвиенко.

По словам дочери артистки, семья звезды сделала все возможное, чтобы она никогда не чувствовала себя одиноко.

Каждый день с ней были самые близкие люди. Однако это не спасло Нину Митрофановну от смерти – как известно, это произошло 8 октября 2023 года.

Мама так скучала по дому, что мы даже гроб привезли во двор. Чтобы она побыла дома, – призналась Тоня.

Тоня Матвиенко обратилась ко всем украинцам с предупреждением

Дочь Нины Митрофановны призвала всех ежегодно проходить комплексное медицинское обследование.

Она обращает внимание на то, что выявление болезней на начальных стадиях и своевременное лечение могут значительно продлить жизнь.

Хочу, чтобы все услышали, тем более те, кому за 40 лет: обязательно делайте профилактические обследования у врачей и раз в год проходите медицинские чек-апы. Ведь на ранней стадии это можно остановить и прожить еще много лет, – подытожила дочь звезды.

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