Донька Ніни Матвієнко вперше назвала причину її смерті та звернулася до усіх українців

Смерть народної артистки України Ніни Матвієнко стала шоком для багатьох українців. Її донька Тоня Нарешті наважилася розповісти, що ж насправді сталося з легендарною співачкою та акторкою.

Чому померла Ніна Матвієнко — відверта розповідь її дочки Тоні

За словами Тоні Матвієнко, Ніна Митрофанівна дізналася про реальний стан свого здоров’я лише на початку серпня. Йдеться про хворобу, які поїдала організм зірки протягом чотирьох останніх років.

Донька співачки також зазначає, що артистка дуже боялася померти від цієї хвороби, однак про яку недугу мовиться - не уточнює.

Окрім того, наголошується, що 8 серпня у Ніни Матвієнко різко погіршився стан здоров'я, після чого її відвезли до лікарні на швидкій.

8 серпня в якийсь момент вона стала погано себе почувати – дуже живіт болів – і швидка відвезла її до лікарні. Для всіх було шоком. Як це – людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала по сходинках – і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже 4 роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби, – згадує Тоня Матвієнко. Поширити

За словами доньки артистки, родина зірки зробила все можливе, щоб вона ніколи не почувалася самотньо.

Кожного дня з нею були найближчі люди. Однак це не врятувало Ніну Митрофанівну від смерті - як відомо, це сталося 8 жовтня 2023 року.

Мама так скучала за домом, що ми навіть труну привезли у двір. Щоб вона побула вдома, – зізналася Тоня. Поширити

Тоня Матвієнко звернулася до усіх українців з попередженням

Донька Ніни Митрофанівни закликала всіх щороку проходити комплексне медичне обстеження.

Вона звертає увагу на те, що виявлення хвороб на початкових стадіях і своєчасне лікування можуть значно продовжити життя.