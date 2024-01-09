Умер народный артист Украины Виталий Белоножко

На 71 году жизни скончался эстрадный певец и народный артист Украины Виталий Белоножко. О причине смерти артиста пока не сообщали.

Ушел из жизни певец Виталий Белоножко

Об этом стало известно 9-го января, из сообщения на странице Facebook Буринского городского совета Сумской области.

Сегодня пошел в засветы наш земляк, непревзойденный певец Мелодии двух сердец - Виталий Васильевич Белоножко, - говорится в сообщении от имени городского головы, исполнительного комитета Буринского горсовета и всего общества. Поделиться

Как стало известно журналистке Олесе Бацман, народного артиста не стало в ночь на 9 января. Белоножко скончался в одной из киевских больниц.

Творчество Виталия Белоножко

Вместе со своей женой народной артисткой Светланой Белоножко певец был основателем и организатором периодического Международного фестиваля семейного творчества «Мелодия двух сердец».

В декабре 1995 года Виталию Белоножку присвоили звание народного артиста Украины. Он является лауреатом многих всеукраинских и международных песенных фестивалей и конкурсов, многократным дипломантом музыкальной премии Шлягер года.

За высокое профессиональное мастерство и весомый вклад в развитие и популяризацию украинской песни артиста наградили Международным орденом Николая Чудотворца в 1998 году. Белоножко был кавалером орденов Ярослава Мудрого V степени (2003), "За заслуги" III степени (2008) и "За заслуги" II степени (2013).