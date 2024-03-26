Умер ученый и Герой Украины Игорь Юхновский

Украинский физик-теоретик, первый вице-премьер-министр Украины в 1992-1993 годах, народный депутат Игорь Юховский скончался 26 марта в возрасте 98 лет.
Умер Игорь Юхновский
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о смерти выдающегося украинца.
Кто такой Игорь Юхновский
Игорь Юхновский является автором идеи референдума 1 декабря 1991, который закрепил Независимость Украины. Был народным депутатом Украины I–IV созывов.
В 1991 году Юхновский был кандидатом в президенты Украины, заняв 5 место на выборах.
В 2005 году получил звание Героя Украины.
Также Юхновский был соучредителем и и. Председатели Украинского института национальной памяти (2006-2010).
Являлся почетным директором Института физики конденсированных систем НАН Украины и почетным доктором Института теоретической физики им. М. М. Боголюбова НАН Украины.
Участник Великой Отечественной войны. Участвовал, в частности, в увольнении Львова.
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