Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара
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Проиcшествия
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Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара

Хмара
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Источник:  online.ua

Украинский диссидент, политик и борец за независимость Степан Хмара скончался 21 февраля в возрасте 86 лет.

Что известно о смерти Степана Облака

О смерти Степана Облака сообщила его жена Роксолана.

Не хочу в это поверить. Не хочу писать это. Мой самый дорогой мужчина умер. Все, — сообщила Роксолана.

Роксолана Облако

Роксолана Облако

Женщина добавила, что его родные и близкие "делали все, что могли и даже больше".

Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Ибо он был так красив даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее, — подчеркнула жена диссидента.

Стоит отметить, что в последнее время Хмара тяжело болела и проходила лечение как в Украине, так и за рубежом.

В то же время сам мужчина был настроен по-боевому. Еще 15 февраля он писал в своем Facebook, находящемся в больнице, интенсивно лечится и думает прожить еще немало.

Что известно о достижениях Степана Облака

Степан Хмара был украинским политиком, правозащитником, врачом, диссидентом в период перестройки, политзаключенным советских концлагерей, народным депутатом Украины I, II и IV созывов.

В 2006 году Степану Хмаре было присвоено звание Героя Украины с вручением Ордена Государства "За выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, приверженность идеалам свободы и демократии".

Являлся активным участником Оранжевой революции и Революции Достоинства, поддерживал моральный дух украинцев после начала войны и полномасштабного вторжения РФ.

Через год после Революции Достоинства, в октябре 2015 года, Степан Хмара объявил голодовку в поддержку политзаключенных Лукьяновского СИЗО.

Несмотря на плохое самочувствие, в последние месяцы жизни Степан Хмара продолжал активно вести общественную деятельность. В частности, весной и летом 2023 г. он принимал участие в судебных процессах над беркутовцами, которые расстреливали мирный Майдан.

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