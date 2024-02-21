Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара

Украинский диссидент, политик и борец за независимость Степан Хмара скончался 21 февраля в возрасте 86 лет.
Что известно о смерти Степана Облака
О смерти Степана Облака сообщила его жена Роксолана.
Женщина добавила, что его родные и близкие "делали все, что могли и даже больше".
Стоит отметить, что в последнее время Хмара тяжело болела и проходила лечение как в Украине, так и за рубежом.
В то же время сам мужчина был настроен по-боевому. Еще 15 февраля он писал в своем Facebook, находящемся в больнице, интенсивно лечится и думает прожить еще немало.
Что известно о достижениях Степана Облака
Степан Хмара был украинским политиком, правозащитником, врачом, диссидентом в период перестройки, политзаключенным советских концлагерей, народным депутатом Украины I, II и IV созывов.
В 2006 году Степану Хмаре было присвоено звание Героя Украины с вручением Ордена Государства "За выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, приверженность идеалам свободы и демократии".
Являлся активным участником Оранжевой революции и Революции Достоинства, поддерживал моральный дух украинцев после начала войны и полномасштабного вторжения РФ.
Через год после Революции Достоинства, в октябре 2015 года, Степан Хмара объявил голодовку в поддержку политзаключенных Лукьяновского СИЗО.
Несмотря на плохое самочувствие, в последние месяцы жизни Степан Хмара продолжал активно вести общественную деятельность. В частности, весной и летом 2023 г. он принимал участие в судебных процессах над беркутовцами, которые расстреливали мирный Майдан.
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