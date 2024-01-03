В Киеве умер правнук Ивана Франко

3 января ушел из жизни Юрий Юрачкивский, который был правнуком выдающегося украинского поэта и прозаика Ивана Франко.
Юрий Юрачковский умер в Киеве
Известие о смерти правнука легендарного писателя сообщил Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко в соцсетях.
На момент смерти правнуку писателя было 72 года.
Что известно о Юрии Юрачковском
Юрий Юрачковский родился в 1951 году и окончил Киевскую СШ №92 имени Ивана Франко.
Высшее образование получил в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко на физическом факультете.
Впоследствии Юрий устроился инженером в Институте геронтологии, а затем старшим научным работником в Институте кибернетики АН Украины.
В 2001 году в качестве ученого уехал на работу в США, где проработал 10 лет.
Кроме того, известно, что правнук Ивана Франко был чемпионом и обладателем кубка Украины по бриджу, а в 2003 занял второе место на чемпионате Нью-Йорка.
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