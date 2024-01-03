В Киеве умер правнук Ивана Франко

3 января ушел из жизни Юрий Юрачкивский, который был правнуком выдающегося украинского поэта и прозаика Ивана Франко.

Юрий Юрачковский умер в Киеве

Известие о смерти правнука легендарного писателя сообщил Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко в соцсетях.

С грустью сообщаем, что сегодня ушел в засветы сын Зеновии-Ростиславы Франко, правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Команда Дома Франко выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Грустим вместе с вами. Пусть душа пана Юрия покоится в мире. Вечная ему память, – сказано в сообщении Дома Франко. Поделиться

На момент смерти правнуку писателя было 72 года.

Что известно о Юрии Юрачковском

Юрий Юрачковский родился в 1951 году и окончил Киевскую СШ №92 имени Ивана Франко.

Высшее образование получил в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко на физическом факультете.

Впоследствии Юрий устроился инженером в Институте геронтологии, а затем старшим научным работником в Институте кибернетики АН Украины.

В 2001 году в качестве ученого уехал на работу в США, где проработал 10 лет.

Кроме того, известно, что правнук Ивана Франко был чемпионом и обладателем кубка Украины по бриджу, а в 2003 занял второе место на чемпионате Нью-Йорка.