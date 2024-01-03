У Києві помер правнук Івана Франка
Категорія
Культура
Дата публікації

У Києві помер правнук Івана Франка

Юрій Юрачківський
Джерело:  online.ua

3 січня пішов з життя Юрій Юрачківський, який був правнуком видатного українського поета та прозаїка Івана Франка.

Юрій Юрачківський помер у Києві

Звістку про смерть нащадка легендарного письменника повідомив Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка у соцмережах.

З сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Команда Дому Франка висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами. Нехай душа пана Юрія спочиває в мирі. Вічна йому пам'ять, – йдеться у повідомленні "Дому Франка".

На момент смерті правнуку письменника було 72 роки.

Що відомо про Юрія Юрачківського

Юрій Юрачківський народився у 1951 році та закінчив Київську СШ №92 імені Івана Франка.

Вищу освіту здобув у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на фізичному факультеті.

Згодом Юрій влаштувався інженером в Інституті геронтології, а потім – старшим науковим працівником в Інституті кібернетики АН України.

У 2001 році як науковець поїхав на роботу до США, де пропрацював 10 років.

Окрім того, відомо, що правнук Івана Франка був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, а у 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США померла колишня перша леді Розалінн Картер
Розалінн Картер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Помер ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер
Генрі Кіссінджер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Помер один з авторів Акта проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк
Леонтій Сандуляк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм