У Києві помер правнук Івана Франка

3 січня пішов з життя Юрій Юрачківський, який був правнуком видатного українського поета та прозаїка Івана Франка.
Юрій Юрачківський помер у Києві
Звістку про смерть нащадка легендарного письменника повідомив Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка у соцмережах.
На момент смерті правнуку письменника було 72 роки.
Що відомо про Юрія Юрачківського
Юрій Юрачківський народився у 1951 році та закінчив Київську СШ №92 імені Івана Франка.
Вищу освіту здобув у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на фізичному факультеті.
Згодом Юрій влаштувався інженером в Інституті геронтології, а потім – старшим науковим працівником в Інституті кібернетики АН України.
У 2001 році як науковець поїхав на роботу до США, де пропрацював 10 років.
Окрім того, відомо, що правнук Івана Франка був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, а у 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-