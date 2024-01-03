У Києві помер правнук Івана Франка

3 січня пішов з життя Юрій Юрачківський, який був правнуком видатного українського поета та прозаїка Івана Франка.

Юрій Юрачківський помер у Києві

Звістку про смерть нащадка легендарного письменника повідомив Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка у соцмережах.

З сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Команда Дому Франка висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами. Нехай душа пана Юрія спочиває в мирі. Вічна йому пам'ять, – йдеться у повідомленні "Дому Франка". Поширити

На момент смерті правнуку письменника було 72 роки.

Що відомо про Юрія Юрачківського

Юрій Юрачківський народився у 1951 році та закінчив Київську СШ №92 імені Івана Франка.

Вищу освіту здобув у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на фізичному факультеті.

Згодом Юрій влаштувався інженером в Інституті геронтології, а потім – старшим науковим працівником в Інституті кібернетики АН України.

У 2001 році як науковець поїхав на роботу до США, де пропрацював 10 років.

Окрім того, відомо, що правнук Івана Франка був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, а у 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка.