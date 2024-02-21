Помер дисидент та Герой України Степан Хмара
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Події
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Помер дисидент та Герой України Степан Хмара

Степан Хмара
Джерело:  online.ua

Український дисидент, політик та борець за незалежність Степан Хмара помер 21 лютого у віці 86 років.

Що відомо про смерть Степана Хмари

Про смерть Степана Хмари повідомила його дружина Роксолана.

Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все, – повідомила Роксолана.

Роксолана Хмара

Роксолана Хмара

Жінка додала, що його рідні та близькі "робили все, що могли та навіть більше".

Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї, - наголосила дружина дисидента.

Варто зазначити, що останнім часом Хмара тяжко хворів і проходив лікування як в Україні, так і за кордоном.

Водночас сам чоловік налаштований був по-бойовому. Ще 15 лютого він писав у своєму Facebook, що перебуває в лікарні, інтенсивно лікується і думає прожити ще немало.

Що відомо про досягнення Степана Хмари

Степан Хмара був українським політиком, правозахисником, лікарем, дисидентом в період перебудови, політвʼязнем радянських концтаборів, народним депутатом України І, II та IV скликань.

У 2006 році Степану Хмарі було присвоєно звання Героя України із врученням Ордена Держави "За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії".

Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності, підтримував моральний дух українців після початку війни та повномасштабного вторгнення РФ.

Через рік після Революції Гідності, у жовтні 2015-го, Степан Хмара оголосив голодування на підтримку політв'язнів Лук'янівського СІЗО.

Попри погане самопочуття, в останні місяці життя Степан Хмара продовжував активно провадити громадську діяльність. Зокрема, навесні та влітку 2023 року він брав участь у судових процесах над беркутівцями, які розстрілювали мирний Майдан.

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