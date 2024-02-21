Помер дисидент та Герой України Степан Хмара

Український дисидент, політик та борець за незалежність Степан Хмара помер 21 лютого у віці 86 років.
Що відомо про смерть Степана Хмари
Про смерть Степана Хмари повідомила його дружина Роксолана.
Жінка додала, що його рідні та близькі "робили все, що могли та навіть більше".
Варто зазначити, що останнім часом Хмара тяжко хворів і проходив лікування як в Україні, так і за кордоном.
Водночас сам чоловік налаштований був по-бойовому. Ще 15 лютого він писав у своєму Facebook, що перебуває в лікарні, інтенсивно лікується і думає прожити ще немало.
Що відомо про досягнення Степана Хмари
Степан Хмара був українським політиком, правозахисником, лікарем, дисидентом в період перебудови, політвʼязнем радянських концтаборів, народним депутатом України І, II та IV скликань.
У 2006 році Степану Хмарі було присвоєно звання Героя України із врученням Ордена Держави "За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії".
Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності, підтримував моральний дух українців після початку війни та повномасштабного вторгнення РФ.
Через рік після Революції Гідності, у жовтні 2015-го, Степан Хмара оголосив голодування на підтримку політв'язнів Лук'янівського СІЗО.
Попри погане самопочуття, в останні місяці життя Степан Хмара продовжував активно провадити громадську діяльність. Зокрема, навесні та влітку 2023 року він брав участь у судових процесах над беркутівцями, які розстрілювали мирний Майдан.
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