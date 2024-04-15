Помер один з головних пілотів-випробовувачів Росії

15 квітня офіційно стало відомо про смерть російського пілота-випробовувача Анатолія Квочура. Про це повідомив його син у соціальних мережах.

Помер російський пілот-випробовувач Анатолій Квочур. Що відомо

На момент смерті йому був 71 рік

Сьогодні вночі пішов із життя радянський і російський льотчик Герой Російської Федерації, заслужений льотчик-випробувач СРСР полковник Квочур Анатолій Миколайович, — написав син покійного у спільноті “Авіація”. Поширити

Причин смерті батька та інших подробиць він поки не розкрив.

На цю новину відреагував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Він звернув увагу на те, що саме Анатолій Квочур суттєво посприяв доведенню до боєздатного стану цілої низки радянських та російських авіаційних систем.

Ба більше, що важливо розуміти, він був наставником "плеяди" російських пілотів, які пізніше активно бомбили Україну в ході повномасштабного вторгнення 2022-го року.

До слова, за походженням Квочур — українець. Він народився 16 квітня 1952 року в селі Мазурівка Могилів-Подільського району Вінницької області.

Частина його учнів уже ніколи не підніметься в небо, але у них з'являється можливість разом зі своїм наставником сходити на концерт Кобзона та навернути гранчак свіжої лави. Що тут скажеш... День починається — непогано! Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір"

Що відомо про стан авіації РФ на тлі війни проти України

Чимало українських та іноземних експертів прогнозують, що російській авіації не вдасться уникнути масштабної кризи та деградації, яка розпочнеться уже незабаром.

Як уже згадувалося раніше, переважну більшість парку літаків ВПС РФ становлять машини ще радянських часів, які невдовзі мають завершити службу.

Адекватної заміни їм не буде, як з фінансових і технічних причин, так і через слабкість російської промисловості.

Ба більше, доволі помітним залишається регрес у не бойовому сегменті ВПС РФ.

Що важливо розуміти, там налічується 15 літаків раннього попередження, з яких протягом останніх 10 років промисловість поставила лише один.