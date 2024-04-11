Авіація РФ бомбила Костянтинівку. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Костянтинівку. Є загиблі та поранені

Національна поліція України
Костянтинівка

Внаслідок удару росіян керованою авіабомбою по Костянтинівці загинули троє людей, двох вдалося врятувати.

РФ ударила КАБами по Костянтинівці

Про це повідомляє в Телеграмі Національна поліція України.

Костянтинівка на Донеччині. Патруль і парамедики надавали допомогу травмованим після прильоту керованої авіабомби КАБ-500. Як наслідок — дві жінки зазнали поранень, на жаль, троє людей загинуло.

У Костянтинівці загинуло 3 людини

Українські рятувальники вилучили з-під завалів тіла 43-річної жінки і її 12-річного сина. Пошукові заходи завершені.

У ДСНС повідомляють, що вчора, 9 квітня, російська авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування.

Рятувальники ліквідували пожежу будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н.

У прокуратурі додали, що ще дві людини отримали поранення. Попередньо, РФ скинула на будинок авіаційну бомбу «КАБ-500».

У Донецькій ОВА уточнюють, що через авіаудар руйнувань зазнали 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівля.

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