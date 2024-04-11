Авиация РФ бомбила Константиновку. Есть погибшие и раненые

В результате удара россиян управляемой авиабомбой по Константиновке погибли три человека, двоих удалось спасти.

РФ ударила КАБами по Константиновке

Об этом сообщает в телеграмме Национальная полиция Украины.

Константиновка в Донецкой области. Патруль и парамедики оказывали помощь травмированным по прилету управляемой авиабомбы КАБ-500. Как следствие — две женщины получили ранения, к сожалению, три человека погибли. Поделиться

В Константиновке погибли 3 человека

Украинские спасатели изъяли из-под завалов тела 43-летней женщины и ее 12-летнего сына. Поисковые мероприятия завершены.

В ГСЧС сообщают, что вчера, 9 апреля, российская авиация попала в двухэтажку в городе Константиновка, в результате чего произошло ее частичное разрушение.

Спасатели ликвидировали пожар строительного мусора и изъяли тело 1 погибшего мужчины 1964 г.р.

В прокуратуре добавили, что еще два человека получили ранения. Предварительно РФ сбросила на дом авиационную бомбу «КАБ-500». Поделиться

В Донецкой ОВА уточняют, что из-за авиаудара разрушений подверглись 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.