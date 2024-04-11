Авиация РФ бомбила Константиновку. Есть погибшие и раненые

В результате удара россиян управляемой авиабомбой по Константиновке погибли три человека, двоих удалось спасти.
РФ ударила КАБами по Константиновке
Об этом сообщает в телеграмме Национальная полиция Украины.
В Константиновке погибли 3 человека
Украинские спасатели изъяли из-под завалов тела 43-летней женщины и ее 12-летнего сына. Поисковые мероприятия завершены.
В ГСЧС сообщают, что вчера, 9 апреля, российская авиация попала в двухэтажку в городе Константиновка, в результате чего произошло ее частичное разрушение.
Спасатели ликвидировали пожар строительного мусора и изъяли тело 1 погибшего мужчины 1964 г.р.
В Донецкой ОВА уточняют, что из-за авиаудара разрушений подверглись 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.
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