Умер один из главных пилотов-испытателей России

15 апреля официально стало известно о смерти российского пилота-испытателя Анатолия Квочура. Об этом сообщил его сын в социальных сетях.

Умер российский пилот-испытатель Анатолий Квочур. Что известно

На момент смерти ему был 71 год

Сегодня ночью ушел из жизни советский и российский лётчик Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель СССР полковник Квочур Анатолий Николаевич, — написал сын покойного в сообществе "Авиация". Поделиться

Причин смерти отца и других подробностей он пока не раскрыл.

На эту новость отреагировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он обратил внимание на то, что именно Анатолий Квочур существенно поспособствовал доведению до боеспособного состояния целого ряда советских и российских авиационных систем.

Более того, что важно понимать, он был наставником "плеяды" российских пилотов, которые позже активно бомбили Украину в ходе полномасштабного вторжения 2022-го года.

К слову, по происхождению Квочур — украинец. Он родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Могилев-Подольского района Винницкой области.

Часть его учеников уже никогда не поднимутся в небо, но у них появляется возможность вместе со своим наставником сходить на концерт Кобзона и навернуть гранчак свежей лавы. Что тут скажешь... День починається — непогано! Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Что известно о состоянии авиации РФ на фоне войны против Украины

Многие украинские и иностранные эксперты прогнозируют, что российской авиации не удастся избежать масштабного кризиса и деградации, которая начнется уже в скором времени.

Как уже упоминалось ранее, подавляющее большинство парка самолетов ВВС РФ составляют машины еще советских времен, которые вскоре должны завершить службу.

Адекватной замены им не будет, как из-за финансовых и технических причин, так из-за слабости российской промышленности.

Более того, довольно заметным остается регресс в не боевом сегменте ВВС РФ.

Что важно понимать, там насчитывается 15 самолетов раннего предупреждения, из которых за последние 10 лет промышленность поставила только один.