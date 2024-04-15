Умер один из главных пилотов-испытателей России

15 апреля официально стало известно о смерти российского пилота-испытателя Анатолия Квочура. Об этом сообщил его сын в социальных сетях.
Умер российский пилот-испытатель Анатолий Квочур. Что известно
На момент смерти ему был 71 год
Причин смерти отца и других подробностей он пока не раскрыл.
На эту новость отреагировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Он обратил внимание на то, что именно Анатолий Квочур существенно поспособствовал доведению до боеспособного состояния целого ряда советских и российских авиационных систем.
Более того, что важно понимать, он был наставником "плеяды" российских пилотов, которые позже активно бомбили Украину в ходе полномасштабного вторжения 2022-го года.
К слову, по происхождению Квочур — украинец. Он родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Могилев-Подольского района Винницкой области.
Что известно о состоянии авиации РФ на фоне войны против Украины
Многие украинские и иностранные эксперты прогнозируют, что российской авиации не удастся избежать масштабного кризиса и деградации, которая начнется уже в скором времени.
Как уже упоминалось ранее, подавляющее большинство парка самолетов ВВС РФ составляют машины еще советских времен, которые вскоре должны завершить службу.
Адекватной замены им не будет, как из-за финансовых и технических причин, так из-за слабости российской промышленности.
Более того, довольно заметным остается регресс в не боевом сегменте ВВС РФ.
Что важно понимать, там насчитывается 15 самолетов раннего предупреждения, из которых за последние 10 лет промышленность поставила только один.
Значительную часть российской авиации уничтожили ВСУ в течение двух лет полномасштабной войны.
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