Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

В возрасте 75 лет скончался украинский футболист и тренер Михаил Фоменко. В последнее время он сражался с раковой болезнью.

Ушел из жизни бывший украинский тренер Михаил Фоменко

К сожалению, умерла легенда. Легенда украинского и мирового футбола, — сообщил глава ассоциации футбола Сумской области Андрей Прохорович. Поделиться

Что известно о Михаиле Фоменко

Михаил Фоменко — заслуженный тренер Украины и Грузии. Заслуженный работник физической культуры и спорта. Почетный гражданин Сумы.

На протяжении подавляющей части своей игровой карьеры Михаил Иванович защищал цвета киевского Динамо (с 1972 по 1978 годы). Фоменко является воспитанником сумского Спартака, в составе которого и делал первые шаги на профессиональном уровне. До перехода в Динамо также провел сезон за луганскую Зарю.

Как тренер Фоменко поработал с рядом украинских клубов, в частности, киевским Динамо, Металлистом, Таврией, запорожским Металлургом. Кроме того, возглавлял сборную Ирака и местный клуб Рашид, а также национальную команду Гвинеи.

Вершиной тренерской деятельности Михаила Фоменко стала работа в сборной Украины. Под его руководством "желто-синие" были близки к выходу на чемпионат мира-2014 в Бразилии, но в плей-офф квалификации по сумме двух матчей уступили Франции (2:3).

Также Фоменко стал первым тренером в истории сборной Украины, во главе с которым национальная команда смогла преодолеть отборочный турнир чемпионата Европы (до этого играли только на Евро-2012 как хозяева турнира, не проходя квалификацию).

Летом 2023 стало известно, что Михаил Иванович лечится от онкологического заболевания.