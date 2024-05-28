Умер журналист и основатель «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко
Категория
Украина
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Умер журналист и основатель «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко

Мартыненко
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Источник:  Интерфакс-Украина

28 мая в Киеве скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Основатель «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко скончался 28 мая

О смерти руководителя агентства сообщили на Facebook-странице издания.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Основателю агентства было 63 года.

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" с большой грустью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник, 28 мая.

Редакция online.ua выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Мартыненко.

Что известно о Мартыненко

Александр Мартыненко родился в Харькове 22 августа 1960 года. Мартыненко получил образование в Харьковском государственном университете на экономическом факультете. После этого он работал младшим научным сотрудником кафедры планирования народного хозяйства в родном университете в течение 3 лет — с 1987 по 1990 годы.

Впоследствии он начал журналистскую деятельность. Сначала Мартыненко работал корреспондентом и редактором отдела газеты "Ориентир Дип". Затем стал главным редактором агентства "Харьков-новости".

В 1992 году Александр Мартыненко основал агентство "Интерфакс-Украина". Также он работал заместителем председателя и консультантом Администрации Президента Украины, пресс-секретарем Президента Украины, а с 2003 года занимал должность генерального директора "Интерфакс-Украина".

Следует добавить, что Мартыненко также был секретарем Совета по вопросам информационной политики при Президенте Украины (2001-2002 годы), а также членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию в период с 2002 по 2003 год.

Александр Мартыненко — кавалер ордена "За заслуги" III степени (2022 год), ордена князя Ярослава Мудрого V степени (2020 год), а с 2010 года — заслуженный журналист Украины.

В день смерти журналиста "Зеркало недели" сообщило, что на протяжении многих лет Александр Мартыненко публиковал свои материалы под псевдонимом — Александр Макаров.

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