Зрадник України Мацегора помер у російській лікарні після замаху

Мацегора у перші дні повномасштабного вторгнення РФ став на бік окупантів.

Після замаху Мацегора перебував в одній з лікарень РФ

7 червня російському Старому Осколі було здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ. У нього стріляли біля будинку в мікрорайоні Маришкін лог.

Колишній міський голова Купʼянська Геннадій Мацегора, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто, помер у лікарні після замаху. Про це стало відомо з допису дружини Мацегори Людмили.

За словами дружини, колаборант помер вчора, 10 червня.

Пост Людмили Мацегори

Що відомо про Геннадія Мацегору

Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Білгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта.