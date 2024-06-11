Зрадник України Мацегора помер у російській лікарні після замаху

Мацегора у перші дні повномасштабного вторгнення РФ став на бік окупантів.
Головні тези:
- Геннадій Мацегора був поранений в результаті замаху на його життя у Росії.
- Мацегора помер після перебування у критичному стані через отримані поранення.
- Раніше колаборант підписав протокол створення окупаційної Харківської адміністрації разом з російськими загарбниками.
- Стан колаборанта був критичним, але лікарі намагалися йому допомогти.
Після замаху Мацегора перебував в одній з лікарень РФ
7 червня російському Старому Осколі було здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ. У нього стріляли біля будинку в мікрорайоні Маришкін лог.
Колишній міський голова Купʼянська Геннадій Мацегора, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто, помер у лікарні після замаху. Про це стало відомо з допису дружини Мацегори Людмили.
За словами дружини, колаборант помер вчора, 10 червня.
Що відомо про Геннадія Мацегору
Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.
Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Білгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта.
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