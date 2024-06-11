Предатель Украины Мацегора скончался в российской больнице после покушения

Мацегора в первые дни полномасштабного вторжения РФ принял сторону оккупантов.
Главные тезисы
- Геннадий Мацегор был ранен в результате покушения на его жизнь в России.
- Мацегора умер после нахождения в критическом состоянии из-за полученных ранений.
- Ранее коллаборант подписал протокол создания оккупационной Харьковской администрации вместе с российскими захватчиками.
- Состояние коллаборанта было критическим, но московские врачи пытались ему помочь.
После покушения Мацегора находился в критическом состоянии в одной из больниц РФ
7 июня в городе старый Оскол в России было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ. В него стреляли у дома в микрорайоне Марышкин лог.
Бывший городской голова Купянска Геннадий Мацегора, в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдавший врагу город, скончался в больнице после покушения. Об этом стало известно из сообщения жены Мацегоры Людмилы.
По словам жены, коллаборант скончался вчера, 10 июня.
Что известно о Геннадии Мацегоре
Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с русскими захватчиками. В частности, в июне 2022 он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.
После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта.
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