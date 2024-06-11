Предатель Украины Мацегора скончался в российской больнице после покушения
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Предатель Украины Мацегора скончался в российской больнице после покушения

Мацегора
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Источник:  online.ua

Мацегора в первые дни полномасштабного вторжения РФ принял сторону оккупантов.

Главные тезисы

  • Геннадий Мацегор был ранен в результате покушения на его жизнь в России.
  • Мацегора умер после нахождения в критическом состоянии из-за полученных ранений.
  • Ранее коллаборант подписал протокол создания оккупационной Харьковской администрации вместе с российскими захватчиками.
  • Состояние коллаборанта было критическим, но московские врачи пытались ему помочь.

После покушения Мацегора находился в критическом состоянии в одной из больниц РФ

7 июня в городе старый Оскол в России было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ. В него стреляли у дома в микрорайоне Марышкин лог.

Бывший городской голова Купянска Геннадий Мацегора, в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдавший врагу город, скончался в больнице после покушения. Об этом стало известно из сообщения жены Мацегоры Людмилы.

По словам жены, коллаборант скончался вчера, 10 июня.

Пост Людмилы Мацегоры

Что известно о Геннадии Мацегоре

Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с русскими захватчиками. В частности, в июне 2022 он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта.

В настоящее время московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновый концерт. Состояние предателя украинского народа — критическое, — отметили ранее в ГУР.

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