Предатель Украины Мацегора скончался в российской больнице после покушения

После покушения Мацегора находился в критическом состоянии в одной из больниц РФ

7 июня в городе старый Оскол в России было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ. В него стреляли у дома в микрорайоне Марышкин лог.

Бывший городской голова Купянска Геннадий Мацегора, в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдавший врагу город, скончался в больнице после покушения. Об этом стало известно из сообщения жены Мацегоры Людмилы.

По словам жены, коллаборант скончался вчера, 10 июня.

Пост Людмилы Мацегоры

Что известно о Геннадии Мацегоре

Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с русскими захватчиками. В частности, в июне 2022 он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта.