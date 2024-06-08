ГУР заявляет о покушении на предателя Украины Геннадия Мацегору
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР заявляет о покушении на предателя Украины Геннадия Мацегору

ГУР
Геннадий Мацегора
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Согласно данным украинских разведчиков, 7 июня 2024 года в городе старый Оскол в России было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, ранее занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.

Главные тезисы

  • У Геннадия Мацегоры было совершено покушение в России.
  • Он сотрудничал с режимом диктатора и подписал протокол о создании оккупационной администрации в Харьковской области.
  • Спецслужбы Украины удалось раскрыть сеть российской ФСБ, которая готовила покушения на лидеров страны, в том числе президента и руководителей военно-политического руководства.

Геннадия Мацегору пытались ликвидировать в России

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что предатель отечества добровольно пошел на полное сотрудничество с режимом диктатора Владимира Путина.

Например, 2 года назад он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После освобождения Купянска он сбежал с российскими захватчиками в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану.

Однако, как стало известно, она не смогла защитить мэра-коллаборанта от расплаты за предательство.

В настоящее время московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновый концерт. Состояние предателя украинского народа — критическое, — отмечает ГУР.

СБУ обнаружила в Украине сеть ФСБ

В мае 2024 г. стало известно, что СБУ удалось успешно разоблачить сеть российской ФСБ в составе 5 агентов.

По словам представителей спецслужбы, они готовили покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, главу ГУР Кирилла Буданова и руководителя Службы безопасности Василия Малюка.

Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства, — сказано в заявлении СБУ.

Как удалось узнать позже, агентам ФСБ была поставлена задача найти исполнителя, который возьмет в заложники, а затем убьет президента Владимира Зеленского.

Что интересно, такого человека российские спецслужбы искали среди военных, приближенных к охране украинского лидера.

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