ГУР заявляет о покушении на предателя Украины Геннадия Мацегору

Согласно данным украинских разведчиков, 7 июня 2024 года в городе старый Оскол в России было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, ранее занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.
Главные тезисы
- У Геннадия Мацегоры было совершено покушение в России.
- Он сотрудничал с режимом диктатора и подписал протокол о создании оккупационной администрации в Харьковской области.
- Спецслужбы Украины удалось раскрыть сеть российской ФСБ, которая готовила покушения на лидеров страны, в том числе президента и руководителей военно-политического руководства.
Геннадия Мацегору пытались ликвидировать в России
Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что предатель отечества добровольно пошел на полное сотрудничество с режимом диктатора Владимира Путина.
Например, 2 года назад он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.
После освобождения Купянска он сбежал с российскими захватчиками в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану.
Однако, как стало известно, она не смогла защитить мэра-коллаборанта от расплаты за предательство.
СБУ обнаружила в Украине сеть ФСБ
В мае 2024 г. стало известно, что СБУ удалось успешно разоблачить сеть российской ФСБ в составе 5 агентов.
По словам представителей спецслужбы, они готовили покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, главу ГУР Кирилла Буданова и руководителя Службы безопасности Василия Малюка.
Как удалось узнать позже, агентам ФСБ была поставлена задача найти исполнителя, который возьмет в заложники, а затем убьет президента Владимира Зеленского.
Что интересно, такого человека российские спецслужбы искали среди военных, приближенных к охране украинского лидера.
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