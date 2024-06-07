Журналист Марк Маккинон в материале для канадского издания The Globe & Mail в подробностях раскрыл историю элитного подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Кабульская девятка", бойцы которого участвовали в каждом великом сражении с начала вторжения преступной армии РФ.

Что известно о героях из "Кабульской девятки" ГУР и их истории

В материале журналиста отмечается, что одним из героев подразделения ГУР стал Назар Боровицкий, который в рамках эвакуационной миссии из Афганистана летом 2021 года спас из толпы журналистку-фрилансершу по имени Фатема, работавшую на западной медиа и находящейся в смерти.

Разведчик из "Кабульской Девятки" вытащил афганскую журналистку прямо из толпы и доставил в аэропорт.

Впрочем, для него и других спецназовцев ГУР МО миссия в Афганистане, несмотря на опасность и риски, все равно оставалась увлекательным происшествием по сравнению с тем, что их ждало после начала вторжения, - говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о героизме Назара Боровицкого во время развязанной Россией войны против Украины

Буквально за 20 минут до первых ракетных атак преступной армии РФ по Украине в начале вторжения 24 февраля 2022 Назар Боровицкий позвонил отцу.

Он сказал мне, что я должен вывезти женщин и детей в безопасное место, а затем принять решение, что мне делать. Он не хотел беспокоиться за семью. Он просто хотел драться, – рассказывает отец украинского разведчика Богдан. Поделиться

Отмечается, что на боевых духе Назара повлияли ужасы зверств преступной армии РФ в Буче и Бородянке на Киевщине.

Его командир сказал мне, что, к сожалению, Назар лишился страха. После того, как он увидел, что произошло в Киевской области, он начал брать на себя сумасшедшие миссии, на которые никто другой не хотел идти, – рассказывает сестра Героя Украины Богдана. Поделиться

После освобождения Киевщины от нашествия "рашистов" Назар вместе с боевыми товарищами по "Кабульской Девятке" принял участие в воздушных миссиях по спасению украинских военных из окруженного российскими оккупантами Мариуполя.

Во время одного из рискованных рейсов он попросил командира оставить его на Азовстали – сразиться.

Я сказал нет, и он рассердился. Он воспринял это лично, но я сказал ему, что приказ состоит в том, чтобы полететь в Мариуполь и вернуться назад, потому что ты нужен мне здесь, - рассказывает командир "Кабульской Девятки" с позывным "Макс". Поделиться

Назар Боровицкий оказался единственным погибшим из элитного подразделения ГУР.

Он был посмертно награжден Золотой Звездой Героя Украины.