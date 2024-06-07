Журналист Марк Маккинон в материале для канадского издания The Globe & Mail в подробностях раскрыл историю элитного подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Кабульская девятка", бойцы которого участвовали в каждом великом сражении с начала вторжения преступной армии РФ.
Главные тезисы
- История элитного подразделения 'Кабульская Девятка' ГУР раскрывается в материале журналиста Марка Маккинона.
- Назар Боровицкий из 'Кабульской Девятки' спас журналистку из Афганистана и проявил героизм в сражениях с российской армией.
- Герои украинских военных несут службу с отвагой и решимостью, даже в самых опасных миссиях.
- Назар Боровицкий остался единственным погибшим из элитного подразделения 'Кабульская Девятка' и был награжден Золотой Звездой Героя Украины.
- Бойцы 'Кабульской Девятки' проявили героизм и мужество на передовой в решающих сражениях с преступной армией РФ.
Что известно о героях из "Кабульской девятки" ГУР и их истории
В материале журналиста отмечается, что одним из героев подразделения ГУР стал Назар Боровицкий, который в рамках эвакуационной миссии из Афганистана летом 2021 года спас из толпы журналистку-фрилансершу по имени Фатема, работавшую на западной медиа и находящейся в смерти.
Разведчик из "Кабульской Девятки" вытащил афганскую журналистку прямо из толпы и доставил в аэропорт.
Что известно о героизме Назара Боровицкого во время развязанной Россией войны против Украины
Буквально за 20 минут до первых ракетных атак преступной армии РФ по Украине в начале вторжения 24 февраля 2022 Назар Боровицкий позвонил отцу.
Отмечается, что на боевых духе Назара повлияли ужасы зверств преступной армии РФ в Буче и Бородянке на Киевщине.
После освобождения Киевщины от нашествия "рашистов" Назар вместе с боевыми товарищами по "Кабульской Девятке" принял участие в воздушных миссиях по спасению украинских военных из окруженного российскими оккупантами Мариуполя.
Во время одного из рискованных рейсов он попросил командира оставить его на Азовстали – сразиться.
Назар Боровицкий оказался единственным погибшим из элитного подразделения ГУР.
Он был посмертно награжден Золотой Звездой Героя Украины.
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