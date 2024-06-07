ГУР обнародовало историю элитного подразделения «Кабульская Девятка»
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР обнародовало историю элитного подразделения «Кабульская Девятка»

ГУР
Назар Боровицкий
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Журналист Марк Маккинон в материале для канадского издания The Globe & Mail в подробностях раскрыл историю элитного подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Кабульская девятка", бойцы которого участвовали в каждом великом сражении с начала вторжения преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • История элитного подразделения 'Кабульская Девятка' ГУР раскрывается в материале журналиста Марка Маккинона.
  • Назар Боровицкий из 'Кабульской Девятки' спас журналистку из Афганистана и проявил героизм в сражениях с российской армией.
  • Герои украинских военных несут службу с отвагой и решимостью, даже в самых опасных миссиях.
  • Назар Боровицкий остался единственным погибшим из элитного подразделения 'Кабульская Девятка' и был награжден Золотой Звездой Героя Украины.
  • Бойцы 'Кабульской Девятки' проявили героизм и мужество на передовой в решающих сражениях с преступной армией РФ.

Что известно о героях из "Кабульской девятки" ГУР и их истории

В материале журналиста отмечается, что одним из героев подразделения ГУР стал Назар Боровицкий, который в рамках эвакуационной миссии из Афганистана летом 2021 года спас из толпы журналистку-фрилансершу по имени Фатема, работавшую на западной медиа и находящейся в смерти.

Разведчик из "Кабульской Девятки" вытащил афганскую журналистку прямо из толпы и доставил в аэропорт.

Впрочем, для него и других спецназовцев ГУР МО миссия в Афганистане, несмотря на опасность и риски, все равно оставалась увлекательным происшествием по сравнению с тем, что их ждало после начала вторжения, - говорится в материале издания.

Что известно о героизме Назара Боровицкого во время развязанной Россией войны против Украины

Буквально за 20 минут до первых ракетных атак преступной армии РФ по Украине в начале вторжения 24 февраля 2022 Назар Боровицкий позвонил отцу.

Он сказал мне, что я должен вывезти женщин и детей в безопасное место, а затем принять решение, что мне делать. Он не хотел беспокоиться за семью. Он просто хотел драться, – рассказывает отец украинского разведчика Богдан.

Отмечается, что на боевых духе Назара повлияли ужасы зверств преступной армии РФ в Буче и Бородянке на Киевщине.

Его командир сказал мне, что, к сожалению, Назар лишился страха. После того, как он увидел, что произошло в Киевской области, он начал брать на себя сумасшедшие миссии, на которые никто другой не хотел идти, – рассказывает сестра Героя Украины Богдана.

После освобождения Киевщины от нашествия "рашистов" Назар вместе с боевыми товарищами по "Кабульской Девятке" принял участие в воздушных миссиях по спасению украинских военных из окруженного российскими оккупантами Мариуполя.

Во время одного из рискованных рейсов он попросил командира оставить его на Азовстали – сразиться.

Я сказал нет, и он рассердился. Он воспринял это лично, но я сказал ему, что приказ состоит в том, чтобы полететь в Мариуполь и вернуться назад, потому что ты нужен мне здесь, - рассказывает командир "Кабульской Девятки" с позывным "Макс".

Назар Боровицкий оказался единственным погибшим из элитного подразделения ГУР.

Он был посмертно награжден Золотой Звездой Героя Украины.

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