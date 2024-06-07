Спецслужбы РФ готовят новую ИПСО против Украины за 15 млн долл — ГУР

Россия готовит новые информационные операции против военного руководства Украины. Оккупанты выделили на кампанию 15 млн долларов.
Главные тезисы
- Российские спецслужбы готовят новую информационно-психологическую операцию против Украины, направленную на дискредитацию военного руководства и спецподразделений.
- На реализацию кампании выделено 15 миллионов долларов, ориентированных на распространение материалов с целью подрыва украинских военных структур.
- Цели враждебной ИПСО включают дискредитацию спецподразделений, блокирование их деятельности против Москвы и создание общественного напряжения в Украине.
Что известно о новой ИПСО России против Украины
Как отмечает ГУР, очередная волна информационно-психологических операций будет направлена на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, против украинской военной разведки.
Это будут статьи и "фильмы", в которых планируется раскрыть данные сотрудников ГУР, координирующих боевую работу специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.
Цель враждебных ИПСО:
дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;
блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы;
создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.
Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.
Команда диктатора Владимира Путина намерена:
подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,
распространить панические настроения, уныние,
искусственно противопоставить гражданских и военных,
поссорить нас с нашими союзниками,
распространить в обществе всяческие «теории заговора».
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .
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