Спецслужбы РФ готовят новую ИПСО против Украины за 15 млн долл — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Спецслужбы РФ готовят новую ИПСО против Украины за 15 млн долл — ГУР

ГУР
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Россия готовит новые информационные операции против военного руководства Украины. Оккупанты выделили на кампанию 15 млн долларов.

Главные тезисы

  • Российские спецслужбы готовят новую информационно-психологическую операцию против Украины, направленную на дискредитацию военного руководства и спецподразделений.
  • На реализацию кампании выделено 15 миллионов долларов, ориентированных на распространение материалов с целью подрыва украинских военных структур.
  • Цели враждебной ИПСО включают дискредитацию спецподразделений, блокирование их деятельности против Москвы и создание общественного напряжения в Украине.

Что известно о новой ИПСО России против Украины

Как отмечает ГУР, очередная волна информационно-психологических операций будет направлена на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, против украинской военной разведки.

На реализацию новой масштабной кампании против Украины россияне выделили 15 миллионов долларов. По данным разведки, агентура российских чекистов уже получила указания организовать изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов, — отмечает издание.

Это будут статьи и "фильмы", в которых планируется раскрыть данные сотрудников ГУР, координирующих боевую работу специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Цель враждебных ИПСО:

  • дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;

  • блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы;

  • создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

  • подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

  • распространить панические настроения, уныние,

  • искусственно противопоставить гражданских и военных,

  • поссорить нас с нашими союзниками,

  • распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .

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