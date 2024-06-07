Спецслужби РФ готують нову ІПСО проти України за 15 млн дол — ГУР

Росія готує нові інформаційні операції проти військового керівництва України. Окупанти виділили на кампанію 15 млн доларів.

Що відомо про нову ІПСО Росії проти України

Як зазначає ГУР, чергова хвиля інформаційно-психологічних операцій буде спрямована на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти української воєнної розвідки.

На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. За даними розвідки, агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати виготовлення та поширення у медіапросторі України та західних держав відповідних матеріалів, — зазначає видання. Поширити

Це будуть статті та "фільми", в яких планують розкрити дані співробітників ГУР, які координують бойову роботу спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

Мета ворожих ІПСО:

дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;

блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;

створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.