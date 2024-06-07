Спецслужби РФ готують нову ІПСО проти України за 15 млн дол — ГУР

Росія готує нові інформаційні операції проти військового керівництва України. Окупанти виділили на кампанію 15 млн доларів.
Головні тези:
- Російські спецслужби готують нову інформаційно-психологічну операцію проти військового керівництва України за допомогою ІПСО.
- Окупанти виділили 15 мільйонів доларів на кампанію, спрямовану на дискредитацію української воєнної розвідки та бойових спецпідрозділів.
- Мета російської ІПСО — дискредитація українських військових, блокування роботи спецпідрозділів та створення суспільної напруги в Україні.
Що відомо про нову ІПСО Росії проти України
Як зазначає ГУР, чергова хвиля інформаційно-психологічних операцій буде спрямована на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти української воєнної розвідки.
Це будуть статті та "фільми", в яких планують розкрити дані співробітників ГУР, які координують бойову роботу спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.
Мета ворожих ІПСО:
дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;
блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви;
створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.
Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації
Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.
Команда диктатора Володимира Путіна має намір:
поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,
поширити панічні настрої, зневіру,
штучно протиставити цивільних та військових,
посварити нас з нашими союзниками,
розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.
Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.
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