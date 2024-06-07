Журналіст Марк Маккінон у матеріалі для канадського видання The Globe & Mail у подробицях розкрив історію елітного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України “Кабульська дев'ятка”, бійці якого брали участь у кожній великій битві від початку вторгнення злочинної армії РФ.
Головні тези:
- У матеріалі Марка Маккінона розкривається історія відважних бійців 'Кабульської Девʼятки' ГУР.
- Один з героїв підрозділу, Назар Боровицький, врятував журналістку з Афганістану від смертельної небезпеки.
- Розкрита діяльність Назара Боровицького під час війни з Росією та його впливові рішення у складних ситуаціях.
- Зазначено, що Назар Боровицький залишився єдиним загиблим з елітного підрозділу 'Кабульська Девʼятка'.
- Стаття розкриває факти про героїзм і відвагу українських військових під час виконання небезпечних місій під час війни.
Що відомо про героїв з “Кабульської дев’ятки” ГУР та їхню історію
У матеріалі журналіста зазначається, що одним з героїв підрозділу ГУР став Назар Боровицький, який в рамках евакуаційної місії з Афганістану влітку 2021 року врятував із натовпу журналістку-фрілансерку на ім’я Фатема, яка працювала на західні медіа і перебувала у смертельній небезпеці.
Розвідник з “Кабульської Дев’ятки” витягнув афганську журналістку просто з натовпу та доправив до аеропорту.
Що відомо про героїзм Назара Боровицького під час розв’язаної Росією війни проти України
Буквально за 20 хвилин до перших ракетних атак злочинної армії РФ по Україні на початку вторгнення 24 лютого 2022 року Назар Боровицький зателефонував батьку.
Зазначається, що на бойових дух Назара вплинули жахи звірств злочинної армії РФ в Бучі та Бородянці на Київщині.
Після звільнення Київщини від навали “рашистів” Назар разом з бойовими товарищами по “Кабульській Дев’ятці” взяв участь у повітряних місіях з порятунку українських військових з оточеного російськими окупантами Маріуполя.
Під час одного з ризикованих рейсів він попросив командира залишити його на Азовсталі ― битися.
Назар Боровицький виявився єдиним загиблим з елітного підрозділу ГУР.
Він був посмертно нагороджений Золотою Зіркою Героя України.
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