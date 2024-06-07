Журналіст Марк Маккінон у матеріалі для канадського видання The Globe & Mail у подробицях розкрив історію елітного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України “Кабульська дев'ятка”, бійці якого брали участь у кожній великій битві від початку вторгнення злочинної армії РФ.

Що відомо про героїв з “Кабульської дев’ятки” ГУР та їхню історію

У матеріалі журналіста зазначається, що одним з героїв підрозділу ГУР став Назар Боровицький, який в рамках евакуаційної місії з Афганістану влітку 2021 року врятував із натовпу журналістку-фрілансерку на ім’я Фатема, яка працювала на західні медіа і перебувала у смертельній небезпеці.

Розвідник з “Кабульської Дев’ятки” витягнув афганську журналістку просто з натовпу та доправив до аеропорту.

Утім для нього та інших спецпризначенців ГУР МО місія в Афганістані, попри небезпеку і ризики, все одно залишалась захопливою пригодою, порівняно з тим, що їх чекало після початку вторгнення, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про героїзм Назара Боровицького під час розв’язаної Росією війни проти України

Буквально за 20 хвилин до перших ракетних атак злочинної армії РФ по Україні на початку вторгнення 24 лютого 2022 року Назар Боровицький зателефонував батьку.

Він сказав мені, що я маю вивезти жінок і дітей у безпечне місце, а потім прийняти рішення, що мені робити. Він не хотів хвилюватися за сім’ю. Він просто хотів битися, - розповідає батько українського розвідника Богдан. Поширити

Зазначається, що на бойових дух Назара вплинули жахи звірств злочинної армії РФ в Бучі та Бородянці на Київщині.

Його командир сказав мені, що, на жаль, Назар втратив страх. Після того, як він побачив, що сталося в Київській області, він почав брати на себе божевільні місії, на які ніхто інший не хотів іти, - розповідає сестра Героя України Богдана. Поширити

Після звільнення Київщини від навали “рашистів” Назар разом з бойовими товарищами по “Кабульській Дев’ятці” взяв участь у повітряних місіях з порятунку українських військових з оточеного російськими окупантами Маріуполя.

Під час одного з ризикованих рейсів він попросив командира залишити його на Азовсталі ― битися.

Я сказав ні, і він розсердився. Він сприйняв це особисто, але я сказав йому, що наказ полягає в тому, щоб полетіти до Маріуполя і повернутися назад, бо ти потрібен мені тут, - розповідає командир “Кабульської Дев’ятки” із позивним “Макс”. Поширити

Назар Боровицький виявився єдиним загиблим з елітного підрозділу ГУР.

Він був посмертно нагороджений Золотою Зіркою Героя України.