Легионы света. Фильм о Международном легионе ГУР МО уже в сети — видео
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Легионы света. Фильм о Международном легионе ГУР МО уже в сети — видео

ГУР
ГУР МО
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Документальный фильм "Легионы света" из цикла "Военная разведка Украины" - это героические истории об отважных людях из разных стран мира, которые после начала полномасштабного вторжения РФ с оружием в руках сражаются вместе с украинцами за свободу.

Главные тезисы

  • Фильм представляет мотивацию и участие легионеров из 55 стран мира в боях против российских окупантов, а также специфику боевых операций украинских разведчиков.
  • Истории иностранных защитников из Великобритании, Норвегии, США, Грузии и других стран, воюющих рядом с украинцами, рассматриваются в фильме 'Легионы света'.
  • Автор цикла 'Военная разведка Украины' подчеркивает важность фильма в контексте усиления мобилизации и обсуждения участия иностранных легионов в защите Украины.
  • Документальный проект 'Интернациональный Легион. Воля без границ' также рассказывает о героизме и мотивации иностранных легионеров, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ.

Шестой фильм документального цикла "Военная разведка Украины"

Документальный фильм "Легионы света" посвящен иностранным гражданам, воюющим в рядах Международного Легиона ГУР МО в составе Сил безопасности и обороны Украины.

"Легионы света" – это собирательный образ всех иностранцев-добровольцев из более чем 55 стран мира, которые на свой страх и риск, законно как военнослужащие ВСУ воюют не только за нашу, но и за свободу Европы и всего мира против российской тирании.

Фильм особенно актуален теперь, когда в Украине усилена мобилизация и на высшем международном уровне обсуждается участие иностранных военных формирований стран-союзников в обороне наших государств", – говорит автор цикла "Военная разведка Украины" Артем Шевченко , военнослужащий ВСУ, журналист, писатель, документалист.

В центре сюжета истории иностранных легионеров, воюющих на стороне Украины

В фильме "Легионы света" расскажут истории иностранных легионеров, защитников и защитниц из Великобритании, Норвегии, Южной Кореи, Канады, США, Грузии, Польши, Германии и России, которые добровольно бок о бок с украинцами воюют против российских окупантов на самых сложных участках фронта, часто делая невозможные вещи.

Кроме самих воинов-иностранцев об их участии в сопротивлении агрессии, рассказывают начальник военной разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов и начальник штаба Международного легиона ГУР МО Украины с позывным "Шеф".

Что заставило легионеров приехать в Украину, каждый день рискуя своей жизнью? В чем их мотивация? В каких операциях они участвуют? Обо всем этом и многом другом – в новой документальной ленте "Легионы света".

В новой ленте, как и в пяти предыдущих ("Авиапрорыв на Азовсталь. Небо", "Битва за остров Змеиный. Море", "Харьковское контрнаступление. Земля", "Сбитые летчики России" и "Война за море: от Днепра до Крыма") на примере нескольких боевых операций освещается специфика и особенности ведения боевых действий украинскими разведчиками на море, в небе и на суше.

Документальная лента о Интернациональном легионе

Документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ" продакшен Online.UA был создан в 2023 году при содействии ГУР МО Украины.

Лента рассказывает об иностранцах, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ еще с начала полномасштабного вторжения России.

Иностранные легионеры дают отпор московской армии вместе с военнослужащими ВСУ. Кто эти достойные люди? Какова их мотивация? Как они воюют и что ощущают? Обо всем этом в фильме «Интернациональный легион. Воля без границ».

Герои картины боец Эрик Варгас и командир взвода Михал погибли на поле боя, воюя в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины.

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