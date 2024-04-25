Украинский фильм "Я, "Победа" и Берлин" по повести Скрябина выйдет в прокат в Польше
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украинский фильм "Я, "Победа" и Берлин" по повести Скрябина выйдет в прокат в Польше

Я, "Победа" и Берлин
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Украинская лента, снятая по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина "Я, Победа" и Берлин, выйдет в польском прокате.

Фильм "Я, "Победа" и Берлин" выйдет в прокат в Польше

Приключенческая комедия украинского режиссера Ольги Ряшиной — "Я, Победа и Берлин" начинает кинотеатральный прокат в Польше, — говорится в сообщении.

Уже 4 мая фильм можно будет увидеть в кинотеатрах Гданьска, 5 мая — в Познани, а 6 мая — во Вроцлаве.

Лента погружает зрителя в атмосферу 90-х — эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый кричащий стиль и романтические надежды молодежи. По сюжету за три дня до запланированного концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять машину на шестисотый "Мерседес". Но с первых минут поездки все идет не по плану.

Что известно о фильме "Я, "Победа" и Берлин"

Молодого Кузьму Скрябина сыграл Иван Блиндарь, в фильме также снялись Мария Стопник и Владимир Гева. Режиссером фильма стала Ольга Ряшина.

В фильме звучат каверы хитов группы "Скрябин" в исполнении украинских звезд: Джамала — "Да будет так, как хочешь ты", Monatik — "Старые фотографии", "Без ограничений" — "Молчать", Alina Pash — "Жду ночи", Dzidzio — "То мое море", "Антитела" — "Чернобыль форева", Adam — "Говорили и курили", "ТНМК" — "Цветная".

Производство: UPHub при поддержке Государственного агентства Украины по кино и компании Golden Tile. Дистрибьютором фильма выступает B&H Film Distribution Company, — добавили в Госкино.

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