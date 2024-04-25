Український фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна вийде у прокат в Польщі

Українська стрічка, знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін", вийде у польському прокаті.

Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" вийде у прокат в Польщі

Пригодницька комедія української режисерки Ольги Ряшиної — "Я, Побєда і Берлін" розпочинає кінотеатральний прокат в Польщі, — йдеться у повідомленні. Поширити

Вже 4 травня фільм можна буде побачити в кінотеатрах Гданська, 5 травня — в Познані, а 6 травня — у Вроцлаві.

Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. За сюжетом за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти машину на шестисотий "Мерседес". Але з перших хвилин подорожі все йде не за планом.

Що відомо про фільм "Я, "Побєда" і Берлін"

Молодого Кузьму Скрябіна зіграв Іван Бліндар, у фільмі також знялися Марія Стопник та Володимир Гева. Режисеркою стрічки стала Ольга Ряшина.

У фільмі звучать кавери хітів гурту "Скрябін" у виконанні українських зірок: Джамала — "Хай буде так, як хочеш ти", Monatik — "Старі фотографії", "Без обмежень" — "Мовчати", Alina Pash — "Чекаю ночі", Dzidzio — "То моє море", "Антитіла" — "Чорнобиль форева", Adam — "Говорили і курили", "ТНМК" — "Кольорова".