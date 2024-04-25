Український фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна вийде у прокат в Польщі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Український фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна вийде у прокат в Польщі

"Я, "Побєда" і Берлін"

Українська стрічка, знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін", вийде у польському прокаті.

Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" вийде у прокат в Польщі

Пригодницька комедія української режисерки Ольги Ряшиної — "Я, Побєда і Берлін" розпочинає кінотеатральний прокат в Польщі, — йдеться у повідомленні.

Вже 4 травня фільм можна буде побачити в кінотеатрах Гданська, 5 травня — в Познані, а 6 травня — у Вроцлаві.

Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. За сюжетом за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти машину на шестисотий "Мерседес". Але з перших хвилин подорожі все йде не за планом.

Що відомо про фільм "Я, "Побєда" і Берлін"

Молодого Кузьму Скрябіна зіграв Іван Бліндар, у фільмі також знялися Марія Стопник та Володимир Гева. Режисеркою стрічки стала Ольга Ряшина.

У фільмі звучать кавери хітів гурту "Скрябін" у виконанні українських зірок: Джамала — "Хай буде так, як хочеш ти", Monatik — "Старі фотографії", "Без обмежень" — "Мовчати", Alina Pash — "Чекаю ночі", Dzidzio — "То моє море", "Антитіла" — "Чорнобиль форева", Adam — "Говорили і курили", "ТНМК" — "Кольорова".

Виробництво: UPHub за підтримки Державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile. Дистрибʼютором фільму виступає B&H Film Distribution Company, — додали у Держкіно.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Про наші бойові завдання вже знімають документальні фільми — аеророзвідник “Швайгер” з 93 ОМБ “Холодний Яр”
Сергій Жуковін
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Фільм Антона Птушкіна встановив рекорд для документальних стрічок в Україні
Ми, наші улюбленці та війна
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Останній фільм Квентіна Тарантіно. Режисер ухвалив неочікуване рішення
Квентін Тарантіно

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?