Документальний фільм "Легіони світла" з циклу "Воєнна розвідка України" — це героїчні історії про відважних людей з різних країн світу, що після початку повномасштабного вторгнення РФзі зброєю в руках б’ються разом з українцями за свободу.
Головні тези:
- У фільмі представлені історії легіонерів з 55 країн світу, які долучилися до боротьби проти російської агресії.
- Документальна стрічка розкриває мотивацію та участь легіонерів у складних операціях на фронті проти російських окупантів.
- Автор циклу “Воєнна розвідка України” відзначає актуальність фільму в умовах посиленої мобілізації та обговорення участі іноземних військових формувань у захисті України.
- Документальний фільм “Легіони світла” демонструє специфіку бойових операцій та особливості ведення війни українськими розвідниками на морі, у небі та на суходолі.
Шостий фільм документального циклу "Воєнна розвідка України"
Документальний фільм "Легіони світла" присвячено іноземним громадянам, які воюють у лавах Міжнародного Легіону ГУР МО у складі Сил безпеки і оборони України.
"Легіони світла" – це збірний образ всіх іноземців-добровольців з понад 55 країн світу, які на свій страх і ризик, законно як військовослужбовці ЗСУ воюють не тільки за нашу, але і за свободу Європи та всього світу проти російської тиранії.
У центрі сюжету історії іноземних легіонерів, які воюють на боці України
У фільмі "Легіони світла" розкажуть історії іноземних легіонерів, захисників і захисниць з Великої Британії, Норвегії, Південної Кореї, Канади, США, Грузії, Польщі, Німеччини і Росії, які добровільно пліч-о-пліч з українцями воюють проти російських окупантів на найскладніших ділянках фронту, часто роблячи неможливі речі.
Окрім самих воїнів-іноземців про їхню участь у спротиві агресії розповідають начальник воєнної розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов і начальник штабу Міжнародного легіону ГУР МО України з позивним "Шеф".
Що саме змусило легіонерів приїхати в Україну, кожний день ризикуючи своїм життям? В чому їхня мотивація? У яких саме операціях вони беруть участь? Про все це і багато іншого – в новій документальній стрічці "Легіони світла".
У новій стрічці, як і в п’яти попередніх ("Авіапрорив на Азовсталь. Небо", "Битва за острів Зміїний. Море", "Харківський контрнаступ. Земля", "Збиті льотчики Росії" та "Війна за море: від Дніпра до Криму") на прикладі кількох бойових операцій висвітлюється специфіка та особливості ведення бойових дій українськими розвідниками на морі, у небі та на суходолі.
Документальна стрічка про Інтернаціональний легіон
Документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів" продакшену Online.UA було створено у 2023 році за сприяння ГУР МО України.
Стрічка розповідає про іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Іноземні легіонери дають відсіч московській армії разом з військовослужбовцями ЗСУ. Хто ці гідні люди? Яка їхня мотивація? Як вони воюють і що відчувають? Про все це у фільмі «Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів».
Герої стрічки боєць Ерік Варгас та командир взводу Міхал загинули на полі бою, воюючи у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України.
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