Документальний фільм "Легіони світла" з циклу "Воєнна розвідка України" — це героїчні історії про відважних людей з різних країн світу, що після початку повномасштабного вторгнення РФзі зброєю в руках б’ються разом з українцями за свободу.

Шостий фільм документального циклу "Воєнна розвідка України"

Документальний фільм "Легіони світла" присвячено іноземним громадянам, які воюють у лавах Міжнародного Легіону ГУР МО у складі Сил безпеки і оборони України.

"Легіони світла" – це збірний образ всіх іноземців-добровольців з понад 55 країн світу, які на свій страх і ризик, законно як військовослужбовці ЗСУ воюють не тільки за нашу, але і за свободу Європи та всього світу проти російської тиранії.

Фільм особливо актуальний тепер, коли в Україні посилено мобілізацію і на вищому міжнародному рівні обговорюється участь іноземних військових формувань країн-союзників в обороні нашої держав", – каже автор циклу "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко, військовослужбовець ЗСУ, журналіст, письменник, документаліст. Поширити

У центрі сюжету історії іноземних легіонерів, які воюють на боці України

У фільмі "Легіони світла" розкажуть історії іноземних легіонерів, захисників і захисниць з Великої Британії, Норвегії, Південної Кореї, Канади, США, Грузії, Польщі, Німеччини і Росії, які добровільно пліч-о-пліч з українцями воюють проти російських окупантів на найскладніших ділянках фронту, часто роблячи неможливі речі.

Окрім самих воїнів-іноземців про їхню участь у спротиві агресії розповідають начальник воєнної розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов і начальник штабу Міжнародного легіону ГУР МО України з позивним "Шеф".

Що саме змусило легіонерів приїхати в Україну, кожний день ризикуючи своїм життям? В чому їхня мотивація? У яких саме операціях вони беруть участь? Про все це і багато іншого – в новій документальній стрічці "Легіони світла".

У новій стрічці, як і в п’яти попередніх ("Авіапрорив на Азовсталь. Небо", "Битва за острів Зміїний. Море", "Харківський контрнаступ. Земля", "Збиті льотчики Росії" та "Війна за море: від Дніпра до Криму") на прикладі кількох бойових операцій висвітлюється специфіка та особливості ведення бойових дій українськими розвідниками на морі, у небі та на суходолі.

Документальна стрічка про Інтернаціональний легіон

Документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів" продакшену Online.UA було створено у 2023 році за сприяння ГУР МО України.

Стрічка розповідає про іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Іноземні легіонери дають відсіч московській армії разом з військовослужбовцями ЗСУ. Хто ці гідні люди? Яка їхня мотивація? Як вони воюють і що відчувають? Про все це у фільмі «Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів».

Герої стрічки боєць Ерік Варгас та командир взводу Міхал загинули на полі бою, воюючи у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України.