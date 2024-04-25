У мережі з'явився новий трейлер фільму “Ти мене любиш?” режисерки Тоні Ноябрьової.
У широкий прокат стрічка вийде 30 травня.
Трейлер української стрічки “Ти мене любиш?”
Державне агентство з питань кіно повідомило про публікацію трейлеру стрічки.
«Ти мене любиш?» — історія дорослішання на тлі краху родини та цілої епохи. Чи вдасться Кірі сам-на-сам розібратися у власних почуттях та навчитися розділяти чорне від білого?
Головну роль у фільмі виконала акторка Каріна Химчук. Дівчина отримала за роль нагороду шостої Національної премії кінокритиків Кіноколо в категорії Найкраща акторка в 2023 році.
Фільм створено компанією Family Production у копродукції з Сommonground Pictures та зі скандинавським кінофондом Film i Väst за підтримки Держкіно. Дистрибʼютор в Україні: FILM.UA Distribution та Кіноманія.
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