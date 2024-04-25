17-річна Кіра — справжня мрійниця, вона поспішає жити це життя і якнайшвидше прагне подорослішати: крадькома бере мамині чоботи та яскраву помаду, приймає перші серйозні рішення, потрапляє у вир кохання з головою, а ще… «набиває» перші шишки на власних помилках, вчиться бути відповідальною та стриманою. Але головне — Кіра шукає відповіді на одвічне питання «Ти мене любиш?». Але чи знаходить?