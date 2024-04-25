Про дорослішання у 90-х. Вийшов новий трейлер українського фільму "Ти мене любиш?"
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Про дорослішання у 90-х. Вийшов новий трейлер українського фільму "Ти мене любиш?"

Фільм Ти мене любиш?
Джерело:  Держкіно

У мережі з'явився новий трейлер фільму “Ти мене любиш?” режисерки Тоні Ноябрьової.

У широкий прокат стрічка вийде 30 травня.

Трейлер української стрічки “Ти мене любиш?”

Державне агентство з питань кіно повідомило про публікацію трейлеру стрічки.

«Ти мене любиш?» — історія дорослішання на тлі краху родини та цілої епохи. Чи вдасться Кірі сам-на-сам розібратися у власних почуттях та навчитися розділяти чорне від білого?

17-річна Кіра — справжня мрійниця, вона поспішає жити це життя і якнайшвидше прагне подорослішати: крадькома бере мамині чоботи та яскраву помаду, приймає перші серйозні рішення, потрапляє у вир кохання з головою, а ще… «набиває» перші шишки на власних помилках, вчиться бути відповідальною та стриманою. Але головне — Кіра шукає відповіді на одвічне питання «Ти мене любиш?». Але чи знаходить?

Головну роль у фільмі виконала акторка Каріна Химчук. Дівчина отримала за роль нагороду шостої Національної премії кінокритиків Кіноколо в категорії Найкраща акторка в 2023 році.

Фільм створено компанією Family Production у копродукції з Сommonground Pictures та зі скандинавським кінофондом Film i Väst за підтримки Держкіно. Дистрибʼютор в Україні: FILM.UA Distribution та Кіноманія.

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