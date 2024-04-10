Вийшов перший трейлер довгоочікуваного продовження стрічки про Джокера – "Джокер: Божевілля на двох". Вона з'явиться на екранах у жовтні 2024 року.
Коли вийде фільм "Джокер: Божевілля на двох"
Кримінальна драма режисера Тодда Філліпса з'явиться на кіноекранах 3 жовтня 2024 року — рівно через п’ять років після першого фільму.
У головних ролях — Хоакін Фенікс («Джокер»,«Гладіатор»), Леді Ґаґа («Народження зірки», «Дім Ґуччі»), Зазі Бітц («Джокер», «Дедпул 2», Брендан Ґлісон («Ірландець», «Банші Інішерина») та інші.
У трейлері Артур Флек, який перетворився у Джокера, зустрічає Леді Гагу у ролі Харлі Квінн.
У трейлері показали похмуру психіатричну лікарню «Аркхем», куди Джокер потрапив наприкінці першого фільму. У лікарні він зустрічає іншу пацієнтку — Гарлі Квінн.
Після випадкової зустрічі в коридорах в’язниці вони шалено закохуються і планують вирватися зі своїх гамівних сорочок, щоб захопити світ за межами своїх камер. Так вони опиняються на вулицях Готема.
Перший фільм розповідав історію походження відлюдника Джокера, який намагається робити стендап і за сумісництвом працює клоуном.
Як відомо, перший «Джокер» став масштабним блокбастером зі світовим прокатом в 1 мільярд доларів. Він став першим фільмом з рейтингом R, який подолав позначку в мільярд доларів і отримав 11 номінацій на «Оскар», включаючи найкращий фільм.
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