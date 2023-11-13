Netflix зніме аніме про Термінатора — зʼявився перший трейлер

Термінатор повернеться у форматі аніме

Головним сценаристом буде Меттсон Томлін, який працював над "Бетменом 2", а режисером — Масаші Кудо, автор персонажів манги "Бліч".

Дебютний тизер аніме показали на заході Geeked Week від Netflix. Поки що серіал не має офіційної назви, але очікують, що він налічуватиме вісім епізодів.

Наразі дата прем'єри аніме про Термінатора невідома. Але воно є частиною великої серії анімаційних адаптацій від Netflix, серед яких Cyberpunk Edgerunners, "Конг: Острів Черепа" та майбутній серіал "Розкрадачка гробниць".

За сюжетом, у 2022 році продовжує точитися війна між людьми, які вижили, та армією машин. Воїнка здійснює подорож у 1997 рік, коли штучний інтелект Skynet став самосвідомим і почав війну проти людства.

Героїня повинна захистити вченого Малкольма Лі, який працює над запуском нової системи штучного інтелекту, що конкуруватиме зі Skynet. На Малкольма полює убивця з майбутнього — Термінатор.

Netflix створить відеоігри за мотивами популярних серіалів

Як повідомило видання The Wall Street Journal, окрім серіалів "Венздей" та "Гра в кальмара" також компанія розглядає можливість створити ігри за серіалами про Шерлока Холмса та "Чорне дзеркало", а ще фільмом "Евакуація".

Нині ж особлива увага до ігор від стримінгового сервісу через те, що компанія почала випускати спеціальний додаток-контролер для пристроїв iOS, який дозволяє використовувати телефон як геймпад з підключеним до нього телевізором.

Наразі Netflix пропонує понад 70 ігор на своїй платформі й планує розширити цю кількість до кінця 2023 року. Сервіс нині ліцензує каталог відомих ігор, таких як Bloons TD 6 чи Classic Solitaire. До них мають доступ передплатники платформи. Вони можуть завантажити їх із програми без додаткової плати.