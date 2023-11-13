Netflix снимет аниме о Терминаторе – появился первый трейлер

Стриминговый гигант Netflix вместе со студией Production IG снимут аниме "Терминатор". В настоящее время дата премьеры неизвестна.

Терминатор вернется в аниме.

Главным сценаристом будет Мэтсон Томлин, работавший над "Бэтменом 2", а режиссером - Масаши Кудо, автор персонажей манги "Блич".

Дебютный тизер аниме показал на западе Geeked Week от Netflix. Пока что у сериала нет официального названия, но ожидают, что он будет насчитывать восемь эпизодов.

Сейчас дата премьеры аниме о Терминаторе неизвестна. Но это часть большой серии анимационных адаптаций от Netflix, среди которых Cyberpunk Edgerunners, "Конг: Остров Черепа" и будущий сериал "Расхитительница гробниц".

По сюжету, в 2022 году продолжает вестись война между выжившими и армией машин. Воинка совершает путешествие в 1997 год, когда искусственный интеллект Skynet стал самосознательным и начал войну против человечества.

Героиня должна защитить ученого Малкольма Ли, работающего над запуском новой системы искусственного интеллекта, конкурирующей со Skynet. На Малкольма охотится убийца из будущего – Терминатор.

Netflix создаст видеоигры по мотивам популярных сериалов

Как сообщило издание The Wall Street Journal, кроме сериалов "Венздей" и "Игра в кальмара" также компания рассматривает возможность создать игры по сериалам о Шерлоке Холмсе и "Черном зеркале", а также фильме "Эвакуация".

Сейчас же особое внимание к играм от стримингового сервиса из-за того, что компания начала выпускать специальное приложение-контроллер для устройств iOS, позволяющее использовать телефон в качестве геймпада с подключенным к нему телевизором.

Netflix предлагает более 70 игр на своей платформе и планирует расширить это количество до конца 2023 года. Сервис сейчас лицензирует каталог известных игр, таких как Bloons TD 6 или Classic Solitaire. К ним имеют доступ подписчики платформы. Они могут скачать их из программы без дополнительной платы.