Омен: Початок. У мережі опублікували трейлер довгоочікуваного горору

Незабаром українці зможуть насолодитися переглядом фільму жахів "Омен: Початок" (The First Omen), що є приквелом класичної франшизи фільмів жахів про пришестя диявола.

Трейлер фільму “Омен: Початок” уже в мережі

Головною героїнею горору є молода американка Маргарет Дайно. Вона вирушає до Риму, щоб почати життя, присвячене служінню церкві.

Однак там на неї чекає лише пітьма та жах, яким доведеться дати відсіч.

Маргарет дізнається про моторошну змову, головна ціль якої — народження вселенського зла.

Творці фільму жахів також обіцяють, що глядачів вразить акторський склад фільму “Омен. Початок”.

Нелл Тайґер Фрі (серіал "Дім з прислугою"), Тавфік Баргом ("Марія Магдалина"), Соня Браґа ("Поцілунок жінки-павука"), Ральф Айнесон ("Творець"), Чарльз Денс (серіал "Гра Престолів") Білл Наї ("Пірати Карибського моря: На краю світу", "Реальна любов", "Інший світ").

Варто також зазначити, що стрічку створила режисерка Аркаша Стівенсон (серіали "Новий смак вишні", "Легіон") на основі персонажів, створених Девідом Зельцером ("Омен").

Історія написана Беном Джейкобі та сценаристами Тімом Смітом, Аркашею Стівенсон і Кітом Томасом ("Палійка").

Що важливо знати про франшизу "Омен"

Загалом кінофраншиза "Омен" налічує уже шість фільмів.

Перша стрічка побачила світ ще пів століття тому. У центрі сюжету був хлопчик Дем'єн Торн, який виявився Антихристом.

Два її прямих продовження вийшли у 1978 та 1981 роках, розповідаючи про подальший шлях диявола в людській подобі.