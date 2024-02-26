Український фільм "Мирні люди" отримав спеціальну відзнаку Берлінале

Український документальний фільм "Мирні люди" (Intercepted) режисерки Оксани Карпович отримав Спеціальну відзнаку від екуменічного журі у секції Forum на 74-му Берлінському кінофестивалі.

Фільм "Мирні люди" відзначили на Берлінале

Фільм "Мирні люди" було створено разом із Канадою та Францією. Він побудований на перехоплених розмовах російських військових зі своїми рідними та кадрах наслідків бойових дій.

Згідно з анотацією, "розлогі картини зображають руйнування, які спричинила війна в Україні", а "перехоплені телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми сім'ями — шокують".

Приз екуменічного журі був заснований християнськими кіномитцями. Його вручають як за мистецьку якість фільму, так і релігійну, соціальну та гуманістичну проблематику.

Екуменічне журі складається із шести членів, яких обирають Католицький кіноцентр (SIGNIS) та протестантський "Інтерфільм".

Найкращим фільмом на думку екуменічного журі у секції Forum стала стрічка Девіса Шиманіса "Мовчання Марії" про сталінські репресії.

Найкращим фільмом на думку журі у секції «Панорама» став норвезький фільм «Секс».

Переможці Берлінале