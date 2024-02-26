Украинский фильм "Мирные люди" получил специальное отличие Берлинале

Украинский документальный фильм "Мирные люди" (Intercepted) режиссера Оксаны Карпович получил Специальное отличие от экуменического жюри в секции Forum на 74-м Берлинском кинофестивале.
Фильм "Мирные люди" отметили на Берлинале
Фильм "Мирные люди" был создан вместе с Канадой и Францией. Он построен на перехваченных разговорах русских военных со своими родными и кадрами последствий боевых действий.
Согласно аннотации, "развесистые картины изображают разрушения, вызванные войной в Украине", а "перехваченные телефонные разговоры между российскими солдатами и их семьями — шокируют".
Приз экуменического жюри был основан христианскими художниками. Его вручают как за художественное качество фильма, так и за религиозную, социальную и гуманистическую проблематику.
Экуменическое жюри состоит из шести членов, выбираемых Католическим киноцентром (SIGNIS) и протестантским "Интерфильмом".
Лучшим фильмом по мнению экуменического жюри в секции Forum стала лента Дэвиса Шиманиса "Молчание Марии" о сталинских репрессиях.
Лучшим фильмом по мнению жюри в секции "Панорама" стал норвежский фильм "Секс".
Победители Берлинале
Лучший фильм (Золотой медведь) — "Дагомея", режиссер Мати Диоп,
Гран-при жюри — "Потребности путешественника", режиссер Хон Сан-су,
Приз жюри (Серебряный медведь) — "Империя", режиссер Брюно Дюмон,
Лучший режиссер — Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас, фильм "Пепе",
Лучшая главная роль — Себастьян Стэн, фильм "Другой человек", режиссер Аарон Шимберг,
Лучшая роль второго плана — Эмили Уотсон, фильм "Такие мелочи",
Лучший сценарий — Маттиас Гласнер, фильм "Смерть",
Лучший документальный фильм — "Другой земли нет", режиссеры Базель Адры, Хамдан Баллал, Юваль Абрахам и Рэйчел Зор.
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