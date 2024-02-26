Украинский фильм "Мирные люди" получил специальное отличие Берлинале
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Украинский фильм "Мирные люди" получил специальное отличие Берлинале

Мирные люди
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Источник:  Berlinale

Украинский документальный фильм "Мирные люди" (Intercepted) режиссера Оксаны Карпович получил Специальное отличие от экуменического жюри в секции Forum на 74-м Берлинском кинофестивале.

Фильм "Мирные люди" отметили на Берлинале

Фильм "Мирные люди" был создан вместе с Канадой и Францией. Он построен на перехваченных разговорах русских военных со своими родными и кадрами последствий боевых действий.

Согласно аннотации, "развесистые картины изображают разрушения, вызванные войной в Украине", а "перехваченные телефонные разговоры между российскими солдатами и их семьями — шокируют".

Приз экуменического жюри был основан христианскими художниками. Его вручают как за художественное качество фильма, так и за религиозную, социальную и гуманистическую проблематику.

Экуменическое жюри состоит из шести членов, выбираемых Католическим киноцентром (SIGNIS) и протестантским "Интерфильмом".

Лучшим фильмом по мнению экуменического жюри в секции Forum стала лента Дэвиса Шиманиса "Молчание Марии" о сталинских репрессиях.

Лучшим фильмом по мнению жюри в секции "Панорама" стал норвежский фильм "Секс".

Победители Берлинале

  • Лучший фильм (Золотой медведь) — "Дагомея", режиссер Мати Диоп,

  • Гран-при жюри — "Потребности путешественника", режиссер Хон Сан-су,

  • Приз жюри (Серебряный медведь) — "Империя", режиссер Брюно Дюмон,

  • Лучший режиссер — Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас, фильм "Пепе",

  • Лучшая главная роль — Себастьян Стэн, фильм "Другой человек", режиссер Аарон Шимберг,

  • Лучшая роль второго плана — Эмили Уотсон, фильм "Такие мелочи",

  • Лучший сценарий — Маттиас Гласнер, фильм "Смерть",

  • Лучший документальный фильм — "Другой земли нет", режиссеры Базель Адры, Хамдан Баллал, Юваль Абрахам и Рэйчел Зор.

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