Украинский фильм "Мирные люди" получил специальное отличие Берлинале

Украинский документальный фильм "Мирные люди" (Intercepted) режиссера Оксаны Карпович получил Специальное отличие от экуменического жюри в секции Forum на 74-м Берлинском кинофестивале.

Фильм "Мирные люди" отметили на Берлинале

Фильм "Мирные люди" был создан вместе с Канадой и Францией. Он построен на перехваченных разговорах русских военных со своими родными и кадрами последствий боевых действий.

Согласно аннотации, "развесистые картины изображают разрушения, вызванные войной в Украине", а "перехваченные телефонные разговоры между российскими солдатами и их семьями — шокируют".

Приз экуменического жюри был основан христианскими художниками. Его вручают как за художественное качество фильма, так и за религиозную, социальную и гуманистическую проблематику.

Экуменическое жюри состоит из шести членов, выбираемых Католическим киноцентром (SIGNIS) и протестантским "Интерфильмом".

Лучшим фильмом по мнению экуменического жюри в секции Forum стала лента Дэвиса Шиманиса "Молчание Марии" о сталинских репрессиях.

Лучшим фильмом по мнению жюри в секции "Панорама" стал норвежский фильм "Секс".

Победители Берлинале