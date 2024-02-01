Писательница Оксана Забужко вошла в состав жюри Берлинского кинофестиваля
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Писательница Оксана Забужко вошла в состав жюри Берлинского кинофестиваля

Оксана Забужко
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Источник:  Berlinale

Украинская писательница Оксана Забужко вошла в главное жюри Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале".

Оксана Забужко — в жюри Берлинале

На сайте кинофестиваля отмечено, что Оксана Забужко является едва ли не самой выдающейся писательницей в Украине, которая опубликовала более 20 книг, среди которых поэзия, проза и публицистика.

Она изучала философию в Киевском университете и получила докторскую степень, преподавала как приглашенный профессор в университетах США, в Пенсильвании, Питтсбурге и Гарварде.

Произведения Забужко переведены на многие языки, она получила многочисленные награды как в Украине, так и за рубежом.

Она является лауреаткой центральноевропейской литературной премии Angelus за роман "Музей покинутих секретів" и премии "Книга года 2022" за книгу "Найдовша подорож" об исторических предпосылках нынешней российско-украинской войны.

Кроме Оксаны Забужко, в состав жюри вошли:

  • Люпита Нионго — кенийско-мексиканская актриса, режиссер, продюсер и автор бестселлеров New York Times;

  • Брейди Корбет — американский режиссер и актер;

  • Энн Хуэй — режиссер из Гонконга;

  • Кристиан Петцольд — режиссер современного немецкого кино;

  • Альберт Серра — испанский режиссер;

  • Жасмин Тринка — итальянская актриса и режиссер.

Какие украинские ленты покажут на Берлинале

Кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля в Берлине. На нем будут представлены три украинских фильма — "Редакция" Романа Бондарчука, Intercepted ("Мирные люди") Оксаны Карпович, A Bit of Stranger ("Немного чужая") Светланы Лищинской.

"Редакция" рассказывает о молодом биологе Юре, который становится свидетелем поджога, ища сурков в херсонской степи. Он несет фотографии поджигателей и свою статью в редакцию местной газеты, но ни природа, ни справедливость здесь никого не интересуют.

Intercepted ("Мирные люди") показывает разрушения Украины, вызванные войной вместе с перехваченными телефонными разговорами между русскими солдатами и их семьями.

В фильме A Bit of Stranger ("Немного чужая") русскоязычная украинка Светлана исследует колонизированную часть своего сознания и пытается найти ответы на вопрос, как советский тоталитаризм и русификация повлияли на отношения в ее семье.

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