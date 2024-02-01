Писательница Оксана Забужко вошла в состав жюри Берлинского кинофестиваля

Украинская писательница Оксана Забужко вошла в главное жюри Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале".
Оксана Забужко — в жюри Берлинале
На сайте кинофестиваля отмечено, что Оксана Забужко является едва ли не самой выдающейся писательницей в Украине, которая опубликовала более 20 книг, среди которых поэзия, проза и публицистика.
Она изучала философию в Киевском университете и получила докторскую степень, преподавала как приглашенный профессор в университетах США, в Пенсильвании, Питтсбурге и Гарварде.
Произведения Забужко переведены на многие языки, она получила многочисленные награды как в Украине, так и за рубежом.
Она является лауреаткой центральноевропейской литературной премии Angelus за роман "Музей покинутих секретів" и премии "Книга года 2022" за книгу "Найдовша подорож" об исторических предпосылках нынешней российско-украинской войны.
Кроме Оксаны Забужко, в состав жюри вошли:
Люпита Нионго — кенийско-мексиканская актриса, режиссер, продюсер и автор бестселлеров New York Times;
Брейди Корбет — американский режиссер и актер;
Энн Хуэй — режиссер из Гонконга;
Кристиан Петцольд — режиссер современного немецкого кино;
Альберт Серра — испанский режиссер;
Жасмин Тринка — итальянская актриса и режиссер.
Какие украинские ленты покажут на Берлинале
Кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля в Берлине. На нем будут представлены три украинских фильма — "Редакция" Романа Бондарчука, Intercepted ("Мирные люди") Оксаны Карпович, A Bit of Stranger ("Немного чужая") Светланы Лищинской.
Intercepted ("Мирные люди") показывает разрушения Украины, вызванные войной вместе с перехваченными телефонными разговорами между русскими солдатами и их семьями.
В фильме A Bit of Stranger ("Немного чужая") русскоязычная украинка Светлана исследует колонизированную часть своего сознания и пытается найти ответы на вопрос, как советский тоталитаризм и русификация повлияли на отношения в ее семье.
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