Украинская короткометражка "ГКЧП" одержала победу на фестивале в Берлине

Фильм "ГКЧП" победил на фестивале

Короткометражный украинский фильм “ГКЧП” Аркадия Непиталюка стал лучшим на международном фестивале в Берлине.

Об этом сообщает Государственное агентство по кино в Facebook.

Отмечается, что по сюжету ленты жизнь остановилась между прошлым и будущим, и в этом временном вакууме жители лагеря даже не представляют, что страна и их судьбы за три дня ГКЧП изменятся навсегда.

19 августа 1991 года. В детско-юношеском лагере близ Запорожья бурлит жизнь: 14-летний Андрей ворует для Иры подарки, чтобы выразить свои чувства, и убегает от милиционера. Воспитатель Тарас влюблен в директора Галину, но ей сейчас не до него. Завхоз лагеря и бывший диссидент Петрович принес новость: в Москве митинги, а по телевизору еще с утра крутят "Лебединое озеро", – говорится в сообщении. Поделиться

Известно, что главные роли в ленте ГКЧП сыграли Ирина Мак и Олег Стефан.

Короткометражный фильм производства Family Production создан при поддержке Госкино.

Кто стал лауреатом премии Киноколо

Лауреаты премии "Киноколо":

Лучший полнометражный игровой фильм – "Ля Палисиада"

Ироническая драма «Ля Палисиада» вдохновлена эстетикой 80-х и 90-х годов прошлого века и расскажет о событиях 1996 года, за несколько месяцев до отмены моратория на смертную казнь.

Лучший режиссер и автор сценария – Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")

Когда братья-близнецы узнают, что их давно пропавший отец заболел в Люксембурге, они отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз.

Открытие года – "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова как лучший полнометражный дебют

Украинский кинорежиссер и журналист, лауреат Пулитцеровской премии Мстислав Чернов показывает 20 дней, которые он и его коллеги провели в блокадном Мариуполе.

Лучший актер – Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург")

Лучшая актриса – Карина Химчук ("Ты меня любишь?")

17-летняя Кира выходит из подросткового возраста во взрослую жизнь в тот самый момент, когда Украина выходит из советского рабства в неизвестность. Вместе они впервые попробуют все – смешное, опасное, бунтарское – как каждый подросток.

Лучший короткометражный игровой фильм – "ГКЧП" режиссера Аркадия Непиталюка

19 августа 1991г. СССР. В Москве ГКЧП, митинги, баррикады и танки. А в детско-юношеском лагере близ Запорожья своя жизнь. Любовь, страх, страсть и синий и желтый флаг. И «Лебединое озеро» по телевизору.

Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова

Лучший анимационный фильм – "Мариуполь. Сто ночей" режиссера Софии Мельник

Картина российского вторжения в Украину показана с точки зрения четырехлетней девочки. Рассказ мультфильма – это песня, полная бунтарства и злобы, с экспрессивным вокалом, который в сочетании с образом приобретает чрезвычайную силу и силу. Анимация посвящена детям, пострадавшим и погибшим во время войны в Украине.

За достижение получили Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер и Елена Гончарук из команды Довженко-Центра за лекторий «Как перестать волноваться и полюбить украинское кино».