На "Берлинале-2024" покажут три украинских фильма

На Берлинском международном кинофестивале покажут три украинских фильма – "Редакция" Романа Бондарчука, Intercepted ("Мирные люди") Оксаны Карпович, A Bit of Stranger ("Немного чужая") Светланы Лищинской.
Украинское кино на Берлинале
С 15 по 25 февраля в Берлине пройдет один из самых престижных международных кинофестивалей.
На нем состоится мировая премьера украинской картины "Редакция". Это второй полнометражный фильм Романа Бондарчука. Его снимали в 2021 году в Херсонской области.
Напомним, что первый фильм Бондарчука — "Вулкан" — также снимали в Херсонской области.
"Редакция" — сюрреалистическая, самокритичная сатира на СМИ и политику.
В фильме роли сыграли Римма Зюбина, Андрей Кирильчук, Василий Кухарский, Александр Ганноченко, а также херсонский журналист Дмитрий Багненко.
В программе Forum впервые будет показан новый фильм режиссера Оксаны Карпович под названием Intercepted ("Мирные люди"), созданный вместе с Канадой и Францией.
В программе Panorama Dokumente покажут работу режиссера Светланы Лещинской A Bit of Stranger ("Чуть чужая").
Также в программе будет еще одна лента об Украине — от американского режиссера украинского происхождения Глеба Осатинского. Это короткометражная лента "Обида".
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