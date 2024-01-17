На "Берлинале-2024" покажут три украинских фильма

На Берлинском международном кинофестивале покажут три украинских фильма – "Редакция" Романа Бондарчука, Intercepted ("Мирные люди") Оксаны Карпович, A Bit of Stranger ("Немного чужая") Светланы Лищинской.

Украинское кино на Берлинале

С 15 по 25 февраля в Берлине пройдет один из самых престижных международных кинофестивалей.

На нем состоится мировая премьера украинской картины "Редакция". Это второй полнометражный фильм Романа Бондарчука. Его снимали в 2021 году в Херсонской области.

Напомним, что первый фильм Бондарчука — "Вулкан" — также снимали в Херсонской области.

"Редакция" — сюрреалистическая, самокритичная сатира на СМИ и политику.

Молодой биолог Юра до сих пор живет с мамой и становится свидетелем поджога, ища сурков в херсонской степи. Когда он пытается обнародовать произошедшее, он оказывается запутанным в глубоких государственных делах. Поделиться

В фильме роли сыграли Римма Зюбина, Андрей Кирильчук, Василий Кухарский, Александр Ганноченко, а также херсонский журналист Дмитрий Багненко.

В программе Forum впервые будет показан новый фильм режиссера Оксаны Карпович под названием Intercepted ("Мирные люди"), созданный вместе с Канадой и Францией.

Разрушения, нанесенные войной России против Украины, показаны в пространных картинах. Перехваченные телефонные разговоры между русскими солдатами и семьями создали шокирующий параллельный мир. Звук и изображение потрясенно смотрят друг другу в лицо. Поделиться

В программе Panorama Dokumente покажут работу режиссера Светланы Лещинской A Bit of Stranger ("Чуть чужая").

Русскоязычная украинка Светлана исследует колонизированную часть своего сознания и пытается найти ответы на вопрос, как советский тоталитаризм и русификация повлияли на отношения в семье. Поделиться

Также в программе будет еще одна лента об Украине — от американского режиссера украинского происхождения Глеба Осатинского. Это короткометражная лента "Обида".