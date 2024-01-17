На "Берлінале-2024" покажуть три українські стрічки

На Берлінському міжнародному кінофестивалі покажуть три українські стрічки – "Редакція" Романа Бондарчука, Intercepted ("Мирні люди") Оксани Карпович, A Bit of Stranger ("Трохи чужа") Світлани Ліщинської.
Українське кіно на Берлінале
З 15 по 25 лютого у Берліні відбудеться один з найпрестижніших міжнародних кінофестивалів.
На ньому відбудеться світова прем'єра української стрічки "Редакція". Це другий повнометражний фільм Романа Бондарчука. Його знімали у 2021 році на Херсонщині.
Нагадаємо, що перший фільм Бондарчука — "Вулкан" — також знімали на Херсонщині.
"Редакція" є сюрреалістичною, самокритичною сатирою на ЗМІ та політику.
У фільмі ролі зіграли Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Василь Кухарський, Олександр Ганноченко, а також херсонський журналіст Дмитро Багненко.
У програмі Forum вперше буде показано новий фільм режисерки Оксани Карпович під назвою Intercepted ("Мирні люди"), створений разом із Канадою та Францією.
У програмі Panorama Dokumente покажуть роботу режисерки Світлани Ліщинської A Bit of Stranger ("Трохи чужа").
Також у програмі буде ще одна стрічка про Україну — від американського режисера українського походження Гліба Осатинського. Це короткометражна стрічка "Образа".
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-