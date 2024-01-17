На "Берлінале-2024" покажуть три українські стрічки

На Берлінському міжнародному кінофестивалі покажуть три українські стрічки – "Редакція" Романа Бондарчука, Intercepted ("Мирні люди") Оксани Карпович, A Bit of Stranger ("Трохи чужа") Світлани Ліщинської.

Українське кіно на Берлінале

З 15 по 25 лютого у Берліні відбудеться один з найпрестижніших міжнародних кінофестивалів.

На ньому відбудеться світова прем'єра української стрічки "Редакція". Це другий повнометражний фільм Романа Бондарчука. Його знімали у 2021 році на Херсонщині.

Нагадаємо, що перший фільм Бондарчука — "Вулкан" — також знімали на Херсонщині.

"Редакція" є сюрреалістичною, самокритичною сатирою на ЗМІ та політику.

Молодий біолог Юра досі живе з мамою і стає свідком підпалу, шукаючи бабаків у херсонському степу. Коли він намагається оприлюднити те, що сталося, він опиняється заплутаним у глибоких державних справах. Поширити

У фільмі ролі зіграли Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Василь Кухарський, Олександр Ганноченко, а також херсонський журналіст Дмитро Багненко.

У програмі Forum вперше буде показано новий фільм режисерки Оксани Карпович під назвою Intercepted ("Мирні люди"), створений разом із Канадою та Францією.

Руйнування, завдані війною проти України, показані в розлогих картинах. Перехоплені телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми родинами створили шокуючий паралельний світ. Звук і зображення приголомшено дивляться одне одному в обличчя. Поширити

У програмі Panorama Dokumente покажуть роботу режисерки Світлани Ліщинської A Bit of Stranger ("Трохи чужа").

Російськомовна українка Світлана досліджує колонізовану частину своєї свідомості та намагається знайти відповіді на питання, як радянський тоталітаризм і русифікація вплинули на стосунки в її родині. Поширити

Також у програмі буде ще одна стрічка про Україну — від американського режисера українського походження Гліба Осатинського. Це короткометражна стрічка "Образа".