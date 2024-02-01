Письменниця Оксана Забужко увійшла до складу журі Берлінського кінофестивалю
Категорія
Культура
Дата публікації

Письменниця Оксана Забужко увійшла до складу журі Берлінського кінофестивалю

Оксана Забужко
Джерело:  Berlinale

Українська письменниця Оксана Забужко увійшла до головного журі Берлінського міжнародного кінофестивалю «Берлінале».

Оксана Забужко — у журі Берлінале

На сайті кінофестивалю зазначено, що Оксана Забужко є чи не найвизначнішою письменницею в Україні, яка опублікувала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика.

Вона вивчала філософію в Київському університеті та отримала докторський ступінь, викладала як запрошений професор в університетах США, у Пенсільванії, Пітсбурзі і Гарварді.

Твори Забужко перекладено багатьма мовами, вона отримала численні нагороди як в Україні, так і за кордоном.

Вона є лауреаткою центральноєвропейської літературної премії Angelus за роман "Музей покинутих секретів" і премії "Книга року 2022" за книгу "Найдовша подорож" про історичні передумови нинішньої російсько-української війни.

Окрім Оксани Забужко, до складу журі увійшли:

  • Люпіта Ніонґо — кенійсько-мексиканська акторка, режисерка, продюсерка та авторка бестселерів New York Times;

  • Брейді Корбет — американський режисер і актор;

  • Енн Хуей — режисерка з Гонконгу;

  • Крістіан Петцольд — режисер сучасного німецького кіно;

  • Альберт Серра — іспанський режисер ;

  • Жасмін Трінка — італійська акторка й режисерка.

Які українські стрічки покажуть на Берлінале

Кінофестиваль відбудеться з 15 по 25 лютого у Берліні. На ньому будуть представлені три українські стрічки — "Редакція" Романа Бондарчука, Intercepted ("Мирні люди") Оксани Карпович,  A Bit of Stranger ("Трохи чужа") Світлани Ліщинської.

"Редакція" розповідає про молодого біолога Юру, який стає свідком підпалу, шукаючи бабаків у херсонському степу. Він несе фотографії підпалювачів і свою статтю до редакції місцевої газети, але ні природа, ні справедливість тут нікого не цікавлять.

Intercepted ("Мирні люди") показує руйнування України, спричинені війною разом з перехопленими телефонними розмовами між російськими солдатами та їхніми родинами.

У фільмі A Bit of Stranger ("Трохи чужа") російськомовна українка Світлана досліджує колонізовану частину своєї свідомості та намагається знайти відповіді на питання, як радянський тоталітаризм і русифікація вплинули на стосунки в її родині.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Дві українські стрічки отримали нагороди на Берлінале
Дві українські стрічки отримали нагороди на Берлінале
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Українська короткометражка "ГКЧП" здобула перемогу на фестивалі у Берліні
Фільм "ГКЧП"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
На "Берлінале-2024" покажуть три українські стрічки
Берлінале

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим