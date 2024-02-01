Письменниця Оксана Забужко увійшла до складу журі Берлінського кінофестивалю

Оксана Забужко — у журі Берлінале

На сайті кінофестивалю зазначено, що Оксана Забужко є чи не найвизначнішою письменницею в Україні, яка опублікувала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика.

Вона вивчала філософію в Київському університеті та отримала докторський ступінь, викладала як запрошений професор в університетах США, у Пенсільванії, Пітсбурзі і Гарварді.

Твори Забужко перекладено багатьма мовами, вона отримала численні нагороди як в Україні, так і за кордоном.

Вона є лауреаткою центральноєвропейської літературної премії Angelus за роман "Музей покинутих секретів" і премії "Книга року 2022" за книгу "Найдовша подорож" про історичні передумови нинішньої російсько-української війни.

Окрім Оксани Забужко, до складу журі увійшли:

Люпіта Ніонґо — кенійсько-мексиканська акторка, режисерка, продюсерка та авторка бестселерів New York Times;

Брейді Корбет — американський режисер і актор;

Енн Хуей — режисерка з Гонконгу;

Крістіан Петцольд — режисер сучасного німецького кіно;

Альберт Серра — іспанський режисер ;

Жасмін Трінка — італійська акторка й режисерка.

Які українські стрічки покажуть на Берлінале

Кінофестиваль відбудеться з 15 по 25 лютого у Берліні. На ньому будуть представлені три українські стрічки — "Редакція" Романа Бондарчука, Intercepted ("Мирні люди") Оксани Карпович, A Bit of Stranger ("Трохи чужа") Світлани Ліщинської.

"Редакція" розповідає про молодого біолога Юру, який стає свідком підпалу, шукаючи бабаків у херсонському степу. Він несе фотографії підпалювачів і свою статтю до редакції місцевої газети, але ні природа, ні справедливість тут нікого не цікавлять. Поширити

Intercepted ("Мирні люди") показує руйнування України, спричинені війною разом з перехопленими телефонними розмовами між російськими солдатами та їхніми родинами.

У фільмі A Bit of Stranger ("Трохи чужа") російськомовна українка Світлана досліджує колонізовану частину своєї свідомості та намагається знайти відповіді на питання, як радянський тоталітаризм і русифікація вплинули на стосунки в її родині.