Письменниця Оксана Забужко увійшла до складу журі Берлінського кінофестивалю

Українська письменниця Оксана Забужко увійшла до головного журі Берлінського міжнародного кінофестивалю «Берлінале».
Оксана Забужко — у журі Берлінале
На сайті кінофестивалю зазначено, що Оксана Забужко є чи не найвизначнішою письменницею в Україні, яка опублікувала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика.
Вона вивчала філософію в Київському університеті та отримала докторський ступінь, викладала як запрошений професор в університетах США, у Пенсільванії, Пітсбурзі і Гарварді.
Твори Забужко перекладено багатьма мовами, вона отримала численні нагороди як в Україні, так і за кордоном.
Вона є лауреаткою центральноєвропейської літературної премії Angelus за роман "Музей покинутих секретів" і премії "Книга року 2022" за книгу "Найдовша подорож" про історичні передумови нинішньої російсько-української війни.
Окрім Оксани Забужко, до складу журі увійшли:
Люпіта Ніонґо — кенійсько-мексиканська акторка, режисерка, продюсерка та авторка бестселерів New York Times;
Брейді Корбет — американський режисер і актор;
Енн Хуей — режисерка з Гонконгу;
Крістіан Петцольд — режисер сучасного німецького кіно;
Альберт Серра — іспанський режисер ;
Жасмін Трінка — італійська акторка й режисерка.
Які українські стрічки покажуть на Берлінале
Кінофестиваль відбудеться з 15 по 25 лютого у Берліні. На ньому будуть представлені три українські стрічки — "Редакція" Романа Бондарчука, Intercepted ("Мирні люди") Оксани Карпович, A Bit of Stranger ("Трохи чужа") Світлани Ліщинської.
Intercepted ("Мирні люди") показує руйнування України, спричинені війною разом з перехопленими телефонними розмовами між російськими солдатами та їхніми родинами.
У фільмі A Bit of Stranger ("Трохи чужа") російськомовна українка Світлана досліджує колонізовану частину своєї свідомості та намагається знайти відповіді на питання, як радянський тоталітаризм і русифікація вплинули на стосунки в її родині.
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