Военная разведка Украины. На Берлинском кинофестивале представили цикл фильмов

На Берлинском кинофестивале прошла презентация цикла документальных фильмов «Военная разведка Украины: в небе, на море, на земле». Это произошло в рамках украинского павильона Европейского кинорынка EFM.
Цикл фильмов о военной разведке Украины выходит на европейский рынок
С комментарием на этот счет выступил автор цикла, воин ВСУ, журналист и документалист Артем Шевченко.
Он обращает внимание на то, что документальный цикл, созданный при поддержке Минкультинформполитики, рассказывает о самых успешных операциях ГУР на протяжении 2022-2023 годов и состоит из четырех фильмов:
«Авиапрорыв на Азовсталь. Небо»
«Битва за остров Змеиный. Море»
«Харьковское контрнаступление. Земля»
«Сбитые летчики россии».
Как уже упоминалось ранее, они были успешно продемонстрированы в национальном ТВ-эфире и размещены на YouTube-канале ГУР МО.
Что важно знать о Европейском кинорынке EFM Берлинского кинофестиваля
Пресс-служба ГУР МО обращает внимание на то, что Европейский кинорынок EFM Берлинского кинофестиваля является одним из крупнейших кинорынков мира и входит в тройку топа профессиональных событий международной киноиндустрии.
Кроме того, сообщается, что в течение восьми дней около 10 000 представителей международной кино и медиаиндустрии — прежде всего, продюсеры, сейлз-агенты и дистрибьюторы — собираются вместе, чтобы путем нетворкинга договариваться о будущем сотрудничестве.
Кинорынок проходит параллельно с Берлинским международным кинофестивалем (Берлинале), входящим в так называемую «Большую пятерку» самых престижных кинофестивалей мира.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-