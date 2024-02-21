Военная разведка Украины. На Берлинском кинофестивале представили цикл фильмов

На Берлинском кинофестивале прошла презентация цикла документальных фильмов «Военная разведка Украины: в небе, на море, на земле». Это произошло в рамках украинского павильона Европейского кинорынка EFM.

Цикл фильмов о военной разведке Украины выходит на европейский рынок

С комментарием на этот счет выступил автор цикла, воин ВСУ, журналист и документалист Артем Шевченко.

Он обращает внимание на то, что документальный цикл, созданный при поддержке Минкультинформполитики, рассказывает о самых успешных операциях ГУР на протяжении 2022-2023 годов и состоит из четырех фильмов:

«Авиапрорыв на Азовсталь. Небо» «Битва за остров Змеиный. Море» «Харьковское контрнаступление. Земля» «Сбитые летчики россии».

Как уже упоминалось ранее, они были успешно продемонстрированы в национальном ТВ-эфире и размещены на YouTube-канале ГУР МО.

В День памяти Героев Небесной Сотни и в день десятой годовщины начала войны россии против Украины, сначала скрытой и гибридной, а затем и открытой полномасштабной, важно помнить обо всех военнослужащих Сил обороны, в частности, разведчиков, отдавших жизнь за защиту Украины. Артем Шевченко Воин ВСУ, журналист и документалист

Что важно знать о Европейском кинорынке EFM Берлинского кинофестиваля

Пресс-служба ГУР МО обращает внимание на то, что Европейский кинорынок EFM Берлинского кинофестиваля является одним из крупнейших кинорынков мира и входит в тройку топа профессиональных событий международной киноиндустрии.

Кроме того, сообщается, что в течение восьми дней около 10 000 представителей международной кино и медиаиндустрии — прежде всего, продюсеры, сейлз-агенты и дистрибьюторы — собираются вместе, чтобы путем нетворкинга договариваться о будущем сотрудничестве.