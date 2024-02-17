Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью online.ua об отношении военных к жизни и смерти.
Иногда вероятность вернуться с задачи не очень высока
Скажу как есть: я последний раз повязку со скотчем одевал в прошлом году. Ты ее не одеваешь, потому что понимаешь, что кроме вас там никого из своих не будет. Бывают такие ситуации, когда что-то идет не по плану, и твои или смежные подразделения или другая группа попадает, скажем так, в какую-то передрягу. И чтобы они смогли выйти, нужно брать огонь на себя.
Например, нас четверо или пять человек, имитируем штурм ВОПА . Есть видео, где мне прошивает куртку из пулемета. Это для того, чтобы наши пацаны смогли уйти. Все планировалось. Это слаженные действия. Но бывают такие вещи, что нужно быть гибким.
И у меня [были] эмоции, когда все ребята вернулись в живых. Ибо это была такая трудная история, когда оно летает, тебе в рацию кричат: "Обстановка?" – а я бегаю как придурок и думаю, как раму собрать.
Смешные ситуации с фронта
По смешным ситуациям, я помню, нам нужно было немного прогуляться. И чтобы через некоторые крайние позиции пройти, нам нужен был проводник, по рации скажет, что мы выходим и так далее. А он столь далеко в своей службе никогда не заходил.
Такие истории бывают, когда люди делают больше, чем обычно, когда работают с нами. Они самые крутые и счастливые в этот момент.
Это какая-то привычная ситуация, когда ты идешь, например, крайняя позиция, а тебе нужно дальше зайти на пять километров. А они говорят: "Да тут же затянуто все, пацаны!" А мы: «Хорошо», и пошли. А они смотрят и потом очень удивлены видеть тебя, когда возвращаешься назад.
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