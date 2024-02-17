"У меня скупая слеза" — боец ГУР рассказал, от чего мужчины плачут на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

"У меня скупая слеза" — боец ГУР рассказал, от чего мужчины плачут на фронте

Андрей "Людоед" Лимонтов
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Источник:  online.ua

Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью online.ua об отношении военных к жизни и смерти.

Иногда вероятность вернуться с задачи не очень высока

Просто многие думают, например, что разведчики — это такие типы, которые зашли, где-то погуляли и вышли. Бывают такие операции, что разведчики заходят первыми. Вероятность вернуться не очень высока, потому что твоих сил там нет, – отмечает военное спецподразделение ГУР.

Скажу как есть: я последний раз повязку со скотчем одевал в прошлом году. Ты ее не одеваешь, потому что понимаешь, что кроме вас там никого из своих не будет. Бывают такие ситуации, когда что-то идет не по плану, и твои или смежные подразделения или другая группа попадает, скажем так, в какую-то передрягу. И чтобы они смогли выйти, нужно брать огонь на себя.

Например, нас четверо или пять человек, имитируем штурм ВОПА . Есть видео, где мне прошивает куртку из пулемета. Это для того, чтобы наши пацаны смогли уйти. Все планировалось. Это слаженные действия. Но бывают такие вещи, что нужно быть гибким.

И у меня [были] эмоции, когда все ребята вернулись в живых. Ибо это была такая трудная история, когда оно летает, тебе в рацию кричат: "Обстановка?" – а я бегаю как придурок и думаю, как раму собрать.

В целом бывает, когда мы дошли назад, садимся в машину на точке эвакуации, и водитель говорит: «Блин, Андрюха, я так рад видеть», а у меня скупа слеза. Я думаю: хорошо, что все вернулись. Было тяжело. Я думал, может быть что угодно, - отмечает биец спецподразделения ГУР с позывным "Людоед"

Смешные ситуации с фронта

По смешным ситуациям, я помню, нам нужно было немного прогуляться. И чтобы через некоторые крайние позиции пройти, нам нужен был проводник, по рации скажет, что мы выходим и так далее. А он столь далеко в своей службе никогда не заходил.

И мы идем, форсируем какое-нибудь болото, а он говорит: “Блин, можно видео мне снять? Я женщине покажу, где я вообще стою”. Мы его снимаем, он так счастлив, по колени в болото залез... Классный пацан.

Такие истории бывают, когда люди делают больше, чем обычно, когда работают с нами. Они самые крутые и счастливые в этот момент.

Это какая-то привычная ситуация, когда ты идешь, например, крайняя позиция, а тебе нужно дальше зайти на пять километров. А они говорят: "Да тут же затянуто все, пацаны!" А мы: «Хорошо», и пошли. А они смотрят и потом очень удивлены видеть тебя, когда возвращаешься назад.

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