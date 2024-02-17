Критикуешь – предлагай. Боец ГУР "Людоед" о "зрадофилах"

Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью online.ua о своем отношении к тем людям, которые всегда ищут “зраду” в любых действиях и всем недовольны.

Что вы скажете своим детям после войны

У каждого же свое видение и чувство, что ему в жизни нужно. Если ты хочешь что-нибудь сказать, подумай, что ты сделал с точки зрения общества, с точки зрения войны. Какая твоя позиция?

Мне всегда говорили в детстве: "Критикуешь - предлагай". Если есть конструктивное решение – будет хорошо, если оно конструктивно.

Лучше заняться собой, семьей, уйти потренироваться. И также, когда все будет хорошо, у каждого есть дети, у кого они будут, и когда ваш ребенок задаст вам вопрос: "Вот были такие времена в стране, чем вы, папа или мама, занимались?"

И подумайте, чем вы занимались, что вы делали в это время и что сможете с чистым сердцем сказать детям? Это же ваши дети, они будут брать с вас пример.

То, как вы сейчас поступаете, будет отражаться на вашем, нашем, моем будущем. Потому я хотел бы сказать: меньше слов и больше дела. Спасибо.

ГУР мстит врагу в реальном времени

Официальный представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов подтвердил, что бойцы спецподразделения ГУР "Шаман" регулярно занимаются ликвидацией высокопоставленных офицеров РФ. Однако пока команда главы разведки Кирилла Буданова не может называть имена и фамилии уничтоженных врагов.

Андрей Юсов в очередной раз напомнил о том, что все военные преступники и государственные предатели будут наказаны рано или поздно.

По его словам, прежде всего речь идет о наказании в рамках действующего украинского законодательства и международного права.

Каждый такой преступник может не ждать и сдаться украинскому правосудию или в другом государстве, где распространяется юрисдикция международного трибунала. В противном случае такие же себя подвергают опасности. С 2014 года мы видим, что большое количество окупантов, военных преступников и предателей не дождались трибунала, — предупредил представитель ГУР. Поделиться

Журналисты поинтересовались у Андрея Юсова, где выполняют свои задачи бойцы "Шаман": только на оккупированных территориях или по всему миру?