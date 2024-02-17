Критикуєш — пропонуй. Боєць ГУР "Людоїд" про "зрадофілів"

Андрій "Людоїд" Лімонтов, військовослужбовець спецпідрозділу “Шаман” Головного управління розвідки Міноборони України, розповів в ексклюзивному інтерв'ю online.ua про своє відношення до тих людей, що завжди шукають “зраду” у будь-яких діях і всім незадоволені.

Що ви скажете своїм дітям після війни

У кожного ж своє бачення і відчуття, що йому в житті потрібно. Коли ти хочеш щось сказати, подумай, що ти зробив з точки зору суспільства, з точки зору війни. Яка твоя позиція?

Мені завжди казали в дитинстві: “Критикуєш — пропонуй”. Якщо є конструктивне рішення — буде добре, якщо воно конструктивне.

Краще зайнятися собою, сім'єю, піти потренуватися. І також, коли все буде добре, у кожного є діти, у когось вони будуть, і колись ваша дитина поставить вам питання: “Ось були такі часи в країні, чим ви, тато або мама, займалися?”

І подумайте, чим ви займалися, що ви робили у цей час і що зможете з чистим серцем сказати дітям? Це ж ваші діти, вони будуть брати з вас приклад.

Те, як ви зараз вчиняєте, буде віддзеркалюватися на вашому, нашому, моєму майбутньому. Тому я хотів би сказати: менше слів і більше діла. Дякую.

ГУР мститься ворогу у реальному часі

Офіційний представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов підтвердив, що бійці спецпідрозділу ГУР "Шаман" регулярно займаються ліквідацією високопоставлених офіцерів РФ. Однак поки команда очільника розвідки Кирила Буданова не може називати імена та прізвища знищених ворогів.

Андрій Юсов вкотре нагадав про те, що абсолютно всі воєнні злочинці та державні зрадники будуть покарані рано чи пізно.

За його словами насамперед йдеться про покарання в межах чинного українського законодавства і міжнародного права.

Кожен такий злочинець може не чекати і здатися українському правосуддю або ж в іншій державі, де поширується юрисдикція міжнародного трибуналу. В іншому випадку такі самі себе наражають на небезпеку. З 2014 року ми бачимо, що велика кількість окупантів, воєнних злочинців та зрадників не дочекались трибуналу, — попередив представник ГУР. Поширити

Журналісти поцікавилися в Андрія Юсова, де саме виконують свої завдання бійці "Шаман": тільки на окупованих територіях чи по всьому світу?