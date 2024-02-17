"Представь, два пулемета" — боец ГУР "Людоед" об оружии своей мечты
Категория
Украина
Дата публикации

"Представь, два пулемета" — боец ГУР "Людоед" об оружии своей мечты

Бойцы ГУР
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Источник:  online.ua

Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью online.ua - об оружии мечты и впечатляющих моментах в войне.

Бегал с пулеметом, как в компьютерной игре

Я помню, в колонну выстроились за броней. Мне товарищ потом рассказывает: “Все идут какие-то концентрированные. Я вернусь на Андрюшу, а там улыбка такая! Самый счастливый человек!”.

Я так вот думал: “Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то я сейчас выстреляю пол БК за раз и не буду нести весь свой боекомплект”. Я там, как в компьютерной игре, бегал.

Беру полкороба – высыпаю. Надо перебежать на другую улицу, перебегаю, а там патроны лежат ящиками. Я эти патроны – сюда. Но это было, конечно, прикольно.

Нормально я там выстрелил на самом деле. Просто думаю: все эти месяцы тренировок, эти полигоны, это бесконечно… Все же ходят с аркой, например, ну, или с каким-нибудь таким оружием.

А Андрюша с пулеметом, с ПКМ ходит. Вот [на тренировках] на себя бы все эти короба.

Я думаю: наконец-то настало мое время! А тут еще два пулемета! Представь, два пулемета! Мечта! Если бы можно было поставить два, я бы и два поставил. Но это было, конечно, сильно.

Если суждено умереть — ты умрешь

Бывает, нужно принять решение очень быстро, особенно когда ты где-то под обстрелом. И от этого решения зависит и жизнь пацанов рядом, и твоя. Потому это все и интуитивно, и по ощущениям. А чем больше человек в какой-то сфере знает, тем больше он будет искать, чего не делать, чего не так.

Так же и с боями. У нас был собрат, Руслан. Он подходит и говорит: Хочу приставку купить. Нас дома не бывает. Стоит ли на нее деньги тратить или нет». Я говорю: "Да покупай, это же приставка, расстегнешь". И он ходил переживал, купить или не купить.

Он, к сожалению, погиб, но у меня эта история "делает или не делает, делает или не делает"... Ты же не знаешь, что будет завтра.

Я не говорю какую-нибудь херню делать, пойти где-нибудь вмазаться, типа "в жизни надо попробовать все". Но если ты сомневаешься, сделать ли девушке предложение, побыть больше с семьей или еще что-то... Нужно ценить то, что у тебя есть.

Мне кажется, эта чуйка – это какой-то жизненный опыт. У каждого он свой. И чем больше человек проходит через какие-то тяжелые ситуации, реально тяжелые, тем больше он приобретает опыт и мудрость. Когда такие ощущения есть, нужно к ним прислушиваться. Это в моем случае, я не знаю, как у других людей.

Но когда есть какая-то операция — и кто-то говорит “Там-то-то”. Я говорю: "Все будет нормально, все будет отлично!"

Я помню, там молодые пацаны, у которых это едва ли не первый боевой выход, сидят. Я подхожу, так говорю: "Все нормально, ты не умрешь, все хорошо". А нам летит… Это было весело. Надо поддержать. Потому что больше тяжелых ситуаций, тем больше, пожалуй, какой-то человеческой мудрости.

Мне кажется, это зависит от человека. Просто кто насколько в жизни увидел какие-то трудные ситуации и так далее. Ну, ты понимаешь. Ну, типа, да, да. Если суждено было умереть, ты умрешь. Когда рядом у кого-то прилетает…

Как у нас было на катерах: побратим рядом отрывает ногу. Ну, все, он жив, слава Богу, здоров. У него сейчас карбоновый протез. Значит, как-то так: какие-то, наверное, высшие силы что-то за тебя делают.

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