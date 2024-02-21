Воєнна розвідка України. На Берлінському кінофестивалі представили цикл фільмів

На Берлінському кінофестивалі відбулася презентація циклу документальних фільмів «Воєнна розвідка України: у небі, на морі, на землі». Це відбулося у межах українського павільйону Європейського кіноринку EFM.

Цикл фільмів про воєнну розвідку України виходить на європейський ринок

З коментарем з цього приводу виступив автор циклу воїн ЗСУ, журналіст та документаліст Артем Шевченко.

Він звертає увагу на те, що документальний цикл, створений за підтримки Мінкультінформполітики, розповідає про найуспішніші операції ГУР протягом 2022-2023 років і складається з чотирьох фільмів:

«Авіапрорив на Азовсталь. Небо» «Битва за острів Зміїний. Море» «Харківський контрнаступ. Земля» «Збиті льотчики росії».

Як уже згадувалося раніше, їх було успішно продемонстровано у національному ТБ-ефірі та розміщено на YouTube-каналі ГУР МО.

У День памʼяті Героїв Небесної Сотні і у день десятої річниці початку війни росії проти України, спочатку прихованої та гібридної, а потім і відкритої повномасштабної, важливо памʼятати про всіх військовослужбовців Сил оборони, зокрема розвідників, що віддали життя за захист України. Артем Шевченко Воїн ЗСУ, журналіст та документаліст

Що важливо знати про Європейський кіноринок EFM Берлінського кінофестивалю

Пресслужба ГУР МО звертає увагу на те, що Європейський кіноринок EFM Берлінського кінофестивалю є одним із найбільших кіноринків світу та входить до трійки топу професійних подій міжнародної кіноіндустрії.

Окрім того, наголошується, що протягом восьми днів близько 10 000 представників міжнародної кіно та медіаіндустрії — насамперед продюсери, сейлз-агенти та дистриб’ютори — збираються разом, щоб шляхом нетворкінгу домовлятися про майбутню співпрацю.