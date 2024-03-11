З міжнародної версії "Оскара" вирізали перемогу фільму "20 днів у Маріуполі"
Категорія
Культура
Дата публікації

З міжнародної версії "Оскара" вирізали перемогу фільму "20 днів у Маріуполі"

Оскар
Джерело:  Суспільне

Зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар" вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій перемогла українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі".

Перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної версії "Оскара"

Суспільне повідомляє, що 11 березня о 20:30 на телеканалі “Суспільне Культура” мали показати міжнародну скорочену версію церемонії.

Проте після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

Команда "Суспільного" висловила обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited та, замість скороченої версії, для українських глядачів транслює повну версію, що була в прямому ефірі телеканалу в ніч з 10 на 11 березня.

Виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін зазначив, що це не єдина категорія, яку вирізали з ефіру, однак минулого року цю категорію не вирізали.

Чому тоді ми обурені? Бо минулого року у міжнародній версії номінація «Найкращий документальний фільм» якраз-таки була. І переміг там фільм «Навальний». І Юлія Навальна виголошувала політичну промову на аполітичній церемонії. Ми впевнені, що версія «Оскару», де немає нагородження «20 днів у Маріуполі», не потрібна українським глядачам. Протест Діснею направили.

Галкін підкреслив, що потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії «Оскар».

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскара

11 березня "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм. Це перша перемога на премії для України.

Під час отримання нагороди режисер Мстислав Чернов заявив, що хотів би, аби не довелося знімати цей фільм, щоби Росія не нападала на Україну.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко.

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